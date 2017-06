US tržby: Mumie pohřbena v Americe, zbytek světa ji ale úspěšně křísí

12.6.2017 /12:15/

Ve studiu Universal jsou patřičně hrdí na svou minulost, v níž uvedli na plátna kin řadu legendárních monster (Mumii, Drákulu, Frankensteinovo monstrum a mnohé další). Není se proto čemu divit, že chtějí na odkaz navázat.

První pokus přišel v roce 2010 a šlo o pořádný průšvih. Vlkodlak v podání Benicia Del Tora spolknul díky problematické produkci 150 milionů dolarů a celosvětově vydělal 139. Studio nicméně mohlo hřát alespoň to, že si film odnesl Oscara za nejlepší makeup. Druhým pokusem, který již měl oficiálně odstartovat novou hororovou vlnu, byl v roce 2014 Drákula: Neznámá legenda. Střízlivější rozpočet 70 milionů se vrátil z kin 3x, studiu to ale bylo pořád málo. A tak tu máme třetí, tentokrát už definitivní start. Nese název Dark Universe, první vlašťovkou je Mumie a studio už má naplánovaný line-up na několik let dopředu (nemluvě o již dohodnutých hvězdách).

Teď je samozřejmě otázkou, jestli Mumie vydělá dost, aby studio od plánů neopustilo. Nemá do budoucna nasmlouvané nejlevnější herce a start v Americe nevyšel. Opening za 32 milionů na druhém místě je daleko za tím, co by začátek filmového universa měl přinést. Nemluvě o velmi špatných recenzích, které z Mumie dělají nejhůře hodnocený film Toma Cruise vůbec.

Foto herců, kteří se již oficiálně připojili k Dark Universe

Rozpočet 125 milionů by se mohl zdát pro budoucnost Dark Universe smrtící. Jenže filmu se daří ve světě. Celosvětově má na kontě 174 milionů dolarů a je na slušné cestě vydělat ve výsledku nějakých 400 milionů. Což by plánovanou sérii mělo udržet při životě. Snad se studio poučí a nabídne příště i silnější scénář, který je nejkritizovanější položkou nové Mumie.

První místo si udržela s 52 miliony bojovná Wonder Woman, které se v celosvětových tržbách pomalu blíží půl miliardě. Nevalný start Mumie jen potvrzuje zatím slabší sezónu pro zavedené značky. Pátí Piráti z Karibiku mají momentálně z celého světa vyděláno 528 milionů a už jim znatelně dochází dech. V rámci série jde o nejhorší výsledek (předchozí díly hladce vydělaly 2x tolik). Průšvihem jsou i výsledky Vetřelec: Covenant. 178 milionů dolarů celosvětově je výrazně méně, než co by studio potřebovalo, aby se rozpočet 97 milionů vyplatil. Ridley Scott snil minimálně ještě o dvou dílech. Je ale otázkou, jestli mu na ně po tomhle fiasku Foxové dají peníze.

