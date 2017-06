9.6.2017 /16:00/

Společnost Sony se rozhodla záměrně ničit vlastní filmy vytvářením "čistých" verzí

Filmaři běžně bojují se studiem o to, v jakém sestřihu poputuje film do kin. Mnohdy to vede k přetáčkám, drastickým úpravám (vyhodí se x desítek minut) nebo rovnou k odvolání režiséra a jeho nahrazení někým jiným (a nejednou se pak původní tvůrce léta snaží, aby světlo světa spatřila jeho verze filmu).

V Sony se nyní rozhodli, že násilné úpravy filmů posunou na novou úroveň vytvářením takzvaných "čistých" verzí svých celovečních hitů. Co si pod tím máme představit? Že vezmou různé filmy, i ty, které svou mluvou a stylem míří spíše na dospělé publikum, a udělají z nich podívané pro celou rodinu. Než budeme pokračovat a vysvětlíme si, proč je to opravdu příšerný nápad, dáme si oficiální video, kterým Sony celý proces srozumitelně vysvětluje. Podobná "ořezaná" verze může samozřejmě vzniknout z čehokoli, včetně Padesáti odstínů šedi (např.). Ale má to smysl? Samozřejmě že nemá. Pokud vezmete Deadpoola a vyhodíte z něj všechny peprné hlášky a krvavé scény, možná bude celek pořád "tak nějak" dávat smysl, ale už to nebude Deadpool. A co je nejhorší, studio tím zprzní původní verzi tvůrců, kteří film s nějakým záměrem natočili a vypustili do světa. Můžeme samozřejmě řešit, že jde o majetek studia a může si proto dělat, co se mu zlíbí. Ale dobrovolně ničit vlastní filmové kousky úpravami, aby se na ně mohli podívat i malé dítě, to je za hranicí zdravého rozumu. V Sony musejí býť hodně zoufalí, pokud jde o výsledky, když něco takového dobrovolně dělají (Foxové, Warneři nebo Disney se toho naopak štítí a kvůli podobným praktikám se často i soudí). Seznam dosavadních filmů, které došly "očištění", najdete zde. Filmová pobočka Sony v posledních letech dokazuje, že neví, co dělá (namátkou zmatky s Amazing Spider-Man, neschopnost dotáhnout filmovou adaptaci herního hitu Uncharted, zpatlaný reboot Krotitelů duchů) a tímhle krokem si pověst rozhodně nevylepšuje. Snad se filmaři postaví na odpor. Jde přeci jen i o jejich pověst, která v případě nevyžádaných změn bude v ohrožení.