Téma: 6 komiksových filmů, které by si zasloužily sequel

10.6.2017 /11:00/

Wonder Woman za týden nastřádala z kin celého světa čtvrt miliardy dolarů a pokračování má jisté. A ne neprávem - zaslouží si ho. Bohužel, ne vždy mají (ať sebelepší) komiksové adaptace podobné štěstí. Pár takových si připomeneme.

Rozpočet: 7 milionů dolarů

US tržby: 6.2 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 8.7 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 7.4 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 92%

Černou komedii Přízračný svět z počátku tisíciletí natočil režisér Terry Zwigoff (Santa je úchyl!) a scénář napsal sám autor komiksové předlohy Daniel Clowes. Že odvedl zatraceně dobrou práci, o tom svědčí i nominace na Oscara za nejlepší adaptovaný scénář. Thora Birch a Scarlett Johansson si zahrály dvě puberťačky, které se snaží přežít léto na maloměstě. Třešničkou je sarkastické hlášky trousící neurotik Stevea Buscemiho. Navzdory fantastickým ohlasům si film bohužel vedl extrémně mizerně v kinech (a to i navzdory tomu, že šlo o nízkorozpočtový projekt, který skoro nic nestál).

Rozpočet: 33 milionů dolarů

US tržby: 33 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 54 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 6.5 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 29%

Pravda, Frank Castle aka Punisher už se pokračování dočkal. Ale nehrál v něm Thomas Jane, takže budeme dělat, že neexistuje (navíc šlo o opravdu extrémně špatný film). "Jednička" taky nebyla žádné terno, Jane si ale každou minutou říkal o to, aby mu dali producenti v roli ještě jednu šanci. Své kvality potvrdil i v úderném kraťasu The Punisher: Dirty Laundry, kde Frank konečně kosil nepřátele tak, jak se na drsnou předlohu sluší. Nadšení, které krátký film u fanoušků vyvolal, bohužel nechali v Hollywoodu bez odezvy.

Rozpočet: 100 milionů dolarů

US tržby: 75 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 230 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 6.9 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 46%

Constantine neměl při vstupu do amerických kin nejlepší recenze, což se do jisté míry odrazilo i na nedostatečných tržbách. Postupem let si ale komiksový zářez Keanu Reevese získal u diváků téměř kultovní status (a to navzdory tomu, že se v mnohém odlišuje od předlohy). Těžko říct, proč americká kritika svého času film tak potopila. Nechybí mu dobrý scénář, nápaditá režie a opravdu lahůdkové obsazení. Nic proti Johnu Wickovi, ale sarkastické hlášky trousící Constantine je Reevesova nejstylovější role.

Rozpočet: 130 milionů dolarů

US tržby: 107 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 185 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 7.6 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 65%

Tvůrci drahých komiksových filmů musí obvykle vybojovat u studia různé kompromisy, které nekorespondují s předlohou (stává se tak proto, aby měl snímek větší šanci na úspěch v kinech a nebyl určen výhradně fanouškům komiksů). Watchmeni byli odvážným pokusem o přímý tah na branku, který se před mainstreamovým divákem odmítal sklonit. Filmová adaptace Watchmenů je stejně komplikovaná a svérázná jako její obrázkový předobraz. A díky tomu - bohužel - nepříliš divácká. Blíže než k velkolepému blockbusteru, který od komiksové adaptace s podobným rozpočtem diváci automaticky očekávali, šlo o filozofickou jízdu s politickým přesahem.

Rozpočet: 60 milionů dolarů

US tržby: 31 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 47 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 7.5 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 81%

Scott Pilgrim měl všechno. Respektovaného tvůrce s kultovním statusem (Edgar Wright), výborné obsazení, úderný soundtrack, režii plnou tolika nápadů, že by to vystačilo na tři filmy a skvělé ohlasy, "zlými" kritiky počínaje a běžnými diváky konče. Z nějakého důvodu to ale na hit nestačilo. Lidé si cestu k příběhu Scotta Pilgrima, snažícího se získat srdce své vyvolené Ramony, bohužel nenašli. Svého docenění alespoň film došel později na videu, k tomu, aby studio byť jen zvažovalo pokračování to ale nestačilo. Ohromná škoda, podobnou energickou jízdu bychom si rádi zopakovali.

Rozpočet: 50 milionů dolarů

US tržby: 13 milionů dolarů

Celosvětové tržby: 35 milionů dolarů

Hodnocení na IMDB: 7.1 z 10

Hodnocení na Rottentomatoes: 78%

V podstatě Scott Pilgrim v bleděmodrém. Kritiky nadšené, diváci ve vysokých známkách nezůstali pozadu. Ale zájem v samotných kinech pramalý. Důvod? Těžko říct. Někteří filmu vyčítali podobnost s indonéským akčňákem Zátah, ale to byla festivalovka, o které běžní diváci většinou neslyšeli. Že by byly stále tak živé vzpomínky na komickou adaptaci se Sylvesterem Stallonem z roku 1995? Možná. Faktem je, že film kiny víceméně prošuměl. Zamrzí to hlavně pro ledově přesného Karla Urbana, který se v roli Dredda našel.