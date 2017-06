23. týden-kinopremiéry: Mumie potkává Cruise, Heydricha a belgického krále

8.6.2017 /19:00/

Hollywoodský blockbuster (Mumie), další film věnovaný atentátu na Heydricha (Smrtihlav) a dvě komediální road movie (Král Belgičanů, Skokan) přinášejí dnešní premiéry.

Studio Universal se pouští do zajímavého tahu, chce vzkřísit hollywoodská monstra v rámci série filmů Dark Universe. Dnes startuje první "vlaštovka", Mumie (2017) s Tomem Cruisem v roli lovce pokladů, který podlehne dávné kletbě zaživa mumifikované egyptské princezny Ahmanet (Sofia Boutella). Multižánrové Mumii, která rozhodně není temným hororem, ale mixem akčního spektáklu s prvky humoru, napětí a fantasy, nelze upřít kvalitně odvedené řemeslo, solidní herecké výkony a zajímavé lokace. Ale co ten příběh? V roli doktora Jekylla příjemně překvapí Russell Crowe.

Trailer:

Z tohodle startovacího můstku to s "temným univerzem" bůhví jak slavně nevypadá. Tuzemští recenzenti prozatím dávají 45 procent. Na RottenTomatoes mají pouze 21 procent kladných recenzí. Uvidíme, jak chystanému univerzu napomohou svým zájmem diváci.

Necelý rok po Anthropoidu (2016) tu máme novinku věnovanou Reinhardu Heydrichovi. Smrtihlav (2017) vznikl podle knižní předlohy "HHhH" a kromě památného odbojového činu se velkou mírou věnuje též ideologickému "dospívání" obávaného protektora. Ve filmu Cédrica Jimeneze ho ztvárnil Jason Clarke, který se Heydrichovi ale vůbec nepodobá. Za nitky tahá jeho žena (Rosamund Pike) a v druhé půlce Gabčík, Kubiš spolu s hudebním doprovodem na pomezí moravské lidovky a klezmeru.

Anthropoid byl autorsky odvážnější, Smrtihlav se věnuje širším souvislostem, přináší ale nevýraznou dvouhodinovou podívanou, která je spíš sledem povinných scén a situací. Recenze si přečtete zde. Prozatím 51 procent.

Dále do kin míří dvě komediální road movie, z nichž Král Belgičanů (2016) je částečně též kritikou Evropské unie, diplomacie a demýtizací často multikulti světa.

Král Belgičanů

Z popisu distributora: "Král Belgičanů je právě na státní návštěvě v Istanbulu, když se dozví, že se jeho země rozpadla. Musí se okamžitě vrátit domů, aby zachránil své království. Sluneční bouře ale způsobí, že vzdušný prostor je kompletně uzavřen a komunikace nefunguje. Žádná letadla. Žádné telefony. S pomocí britského filmaře a tanečnic z bulharského folklórního souboru se králi a jeho doprovodu podaří utéct přes hranice. Inkognito. Tak začíná odysea napříč Balkánem, během níž král objeví skutečný svět - a své pravé já."

Recenzenti dávají Králi Belgičanů 72 procent. Bude tohle černý kůň premiér?

Skokan

Na závěr se představuje tuzemský Skokan (2017), nový počin ceněného režiséra a scenáristy Petra Václava. Autor se rozhodl natáčet s nehercem Juliem Oračkou, který vyjde z kriminálu a rozhodne se zkusit štěstí na festivalu v Cannes. Před lety se tam přes noc proslavil jeden neznámý opilec, tak proč by to nemohlo vyjít i tentokrát. Julius jede z Čech až do Cannes stopem. Jestli se proslaví, nebo vystřízliví, se dozvíte v kinech. Recenzenti dávají Skokanovi 53 procent.

Trailer:

