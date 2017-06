Bumblebee: Hailee Steinfeld si zahraje hlavní roli ve spin-offu Transformers

8.6.2017 /10:00/

Filmové vesmíry jsou v módě. Vyjma těch komiksových vzniká hororový (Dark Universe), s obřími monstry alá King Kong a Godzilla (MonsterVerse) a také bojující roboti z Transformers by rádi opustili linii jedné série.

Vyjma přímých pokračování by nás proto měla čekat várka nejrůznějších spin-offů. Tím prvním bude snímek Bumblebee, kde si hlavní "lidskou" roli zahraje na Oscara za Opravdovou kuráž nominovaná herečka (a také překvapivě velmi schopná popová zpěvačka) Hailee Steinfeld.

Zajímavé je, že oproti klasickým Transformers filmům by měl mít spin-off výrazně nižší rozpočet. Děj bude sledovat mechanicky zdatnou školačku, víc o příběhu v tuhle chvíli nevíme. Stylem by prý měl snímek připomínat Tarantinovu tvorbu, těžko ale říct, co přesně si pod tím máme představit.

Bumblebeeho natočí režisér Travis Knight (Kubo a kouzelný meč), předběžné datum české premiéry je stanoveno na 7. června 2018.