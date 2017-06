Cenu Pavla Kouteckého obohatí nejúspěšnější dokumenty z festivalů Sundance a Cannes

6.6.2017 /18:00/

Obrazově výjimečné, meditativní, existenciální, skandální a na festivalech velmi úspěšné. Těmito slovy by se dal propojit výběr dokumentárních filmů, které pro 11. Cenu Pavla Kouteckého vybrali dramaturgové zahraniční sekce programu, dokumentaristé Lukáš Kokeš a Klára Tasovská.

Cena Pavla Kouteckého letos poprvé divákům nabídne bilanční pohled na český a světový dokument. Akce začne v úterý 6. června a potrvá do soboty 10. června v industriálním prostředí Továrny v pražských Holešovicích. Všechny projekce včetně doprovodného programu jsou pro diváky přístupné zdarma.

„I když v České republice existuje několik velkých festivalů dokumentárních filmů, není tady akce, která by prezentovala úzký výběr toho nejzajímavějšího, co se v zahraničí za uplynulý rok událo,” vysvětluje organizátorka Ceny Pavla Kouteckého Pavla Janoušková Kubečková.

Snahou není konkurovat velkým festivalům, ale představit kurátorský výběr filmů reprezentujících aktuální tendence světového dokumentu. Jsou to filmy, které jinak diváci dosud neviděli nebo měli jen velmi limitovanou možnost jít na ně do kina. V programu najdou kinematograficky invenční film Probdělé noci, který pojednává o vyprázdněném životě dvou dvacetiletých hipsterů z Varšavy, nebo snímek Weiner, portrét skandály opředeného kandidáta na starostu New Yorku.

Filmy zahraniční sekce programu Ceny Pavla Kouteckého

Weiner (středa 7. června, 21:00)

Fascinující dokument z politického prostředí má na svém kontě bezpočet cen, z nichž vyniká nominace na britskou cenu BAFTA 2017, a premiéru na prestižním festivalu Sundance 2016. Dokument je pohledem do soukromí i politického boje bývalého kongresmana demokratů Anthonyho Weinera, který po sexuálním skandálu s nezletilou dívkou usiluje o post newyorského starosty.

Na druhé straně (čtvrtek 8. června, 20:30)

Hnus a špína Louisiany, dokumentární True Detective, okno do propasti dnešní Ameriky. I tak mluví recenzenti o ostře politickém filmu z amerického venkova, který natočil ve velmi podmanivém až meditativním tempu rodilý Ital a jeden z nejzajímavějších současných dokumentaristů Roberto Minervini. Snímek měl premiéru v Cannes v roce 2015 v rámci tamní druhé nejprestižnější soutěže Un Certain Regard.

Probdělé noci (pátek 9. června, 21:00)

Nonkonformní polský režisér Michał Marczak uspěl se snímkem Probdělé noci na festivalu Sundance v roce 2016, když si odvezl cenu za nejlepší režii dokumentu. Jedná se o výstižný pohled na vyprázdněný svět dvacetiletých studentů umělecké školy Krzystofa a Michała, kteří procházejí světem nekonečných párty, bezbřehého filozofování podpořeného konzumací stimulujících drog a nevázaného sexu.

Kupředu smrtelně pomalu (10. června, 15:00)

Hypnoticky pomalé tempo a strhující výrazně minimalistické obrazy putující nákladní lodi si podmaní zejména milovníky proslulé filipínské kinematografie. Snímek natočil jako svůj debut španělský filmař Mauro Herce a odnesl si za něj Zvláštní cenu poroty Cine+ z festivalu v Locarnu. Film je podobenstvím o osamělosti člověka v postindustriálním kapitalismu.

Nemáš tušení, jak moc tě miluji (10. června, 16:30)

Vztahy s lidmi, které milujete nejvíc, jsou často nejsložitější. A právě jejich nejintimnější zákruty řeší Hania a její matka Ewa. Na povrch vyplouvá jejich touha po lásce a uznání z druhé strany, kterou je tak těžké naplnit. Celý děj se odehrává v přítomnosti psychoterapeuta. A napětí udržuje věčně přítomná otázka: Budou obě ženy schopny vystoupit ze začarovaného kruhu nekončící zášti?

Program Ceny Pavla Kouteckého od dnešního večera v holešovické Továrně. Stavte se.

Kromě dokumentárních filmů nabídne letošní program Ceny Pavla Kouteckého i bohatý doprovodný program. Dopoledne budou věnována filmové výchově, večery hudbě. Čtvrteční večer představí unikátní propojení prostorových projekcí cestopisných filmů Zikmunda a Hanzelky s živou hudbou zahraničních hudebníků. Pátek se ponese ve znamení Slow TV; k vidění bude výběr toho nejzajímavějšího z tohoto norského televizního fenoménu za doprovodu DJs z uskupení Genot Center.