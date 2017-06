Čeká nás souboj obřích monster v Godzilla vs Kong

7.6.2017 /18:00/

Monstra táhnou a protože Godzilla i Kong slavili v posledních letech v kinech úspěch, střihnou si vzájemný souboj. Nechť vyhraje ten nejrozzuřenější!

Kong: Ostrov lebek vydělal celosvětově 565 milionů, Godzilla utržila 529. Nejsou to miliardy, v jednom filmu by se jim ale monstra přiblížit mohla.

Čeká nás proto film s všeříkajícím názvem Godzilla vs Kong, který natočí Adam Wingard, režisér hororového pokračování Blair Witch: 20 let poté. Scénář napíše Terry Rossio (série Piráti z Karibiku), je ale dost možné, že nebude pod filmem podepsán sám. Godzilla vs Kong totiž spadá pod takzvaný MonsterVerse neboli plánovaný filmový vesmír, v němž budou všemožné podobné obří potvory. A na projektu se podílí x scenáristů.

Souboj známých monster by měl vstoupit do českých kin 21. května 2020.