Wonder Woman 2 ve výrobě. Přesune se do USA

8.6.2017 /12:00/

Wonder Woman (2017) je konečně trefou do černého a s ohledem na stále stoupající čísla tržeb z kin je pro DC i Warner Bros. velkou satisfakcí. Neuvěřitelně oblíbená komiksová hrdinka konečně láme rekordy v návštěvnosti. Nejvyšší čas na to hodit pokec o dvojce!

Režírovat bude autorka jedničky Patty Jenkins.

Režisérkou druhého dílu bude stejně jako v případě jedničky Patty Jenkins. Právě ona sdělila v rozhovoru pro Entertainment Weekly první skromné informace o plánované Wonder Woman 2. "Děj se bude odehrávat ve Spojených státech. A myslím si, že je to tak v pořádku. Je to Wonder Woman, je na čase, aby se přemístila do Ameriky."

Kolem dějové linie ale zatím panují zmatky. Podle prvních dostupných informací by se měl příběh odehrávat v současnosti, což by asi pomohlo i lepšímu provázání se snímky Liga spravedlnosti, Aquaman, Muž z oceli a Batman V Superman. Ale jisté to není. Dokonce i režisérka zmínila, že by se děj mohl nakonec odehrávat v nějaké jiné době. Zmiňováno bylo období posledních 100 let. „Rozhodně pro Wonder Woman 2 plánuji něco mnohem zajímavějšího. Je to v plánu, ale nemohu říci nic podrobnějšího," sdělila režisérka.

Herečka Gal Gadot naskakuje na palubu Wonder Woman 2.

To nám Patty Jenkins ovšem moc nepomohla, že? Zmíněné časové rozmezí je poměrně dlouhé. A s ohledem na bohatou komiksovou minulost Wonder Woman je ve hře nepřeberné množství možností. Nebudeme tedy raději ani hádat. Jedinou jistotou je zatím to, že se vedle Jenkinsové do Wonder Woman 2 vrací i Gal Gadot v hlavní roli.