CZ tržby: Na klidných vlnách s Piráty z Karibiku, Wonder Woman a Mimi šéfem

5.6.2017 /14:30/

Statistiky prvního červnového víkendu ovlivnil Den dětí a pěkné počasí. Čísla stoupla rodinným titulům, naopak novinka Wonder Woman (2017) neotevřela bůhví jak šťastně.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Prvenství udrželi Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (2017), kteří se promítali v 97 kinech, přišlo na ně 77.007 diváků (pokles o 52 procent) a utržili 11,64 milionů korun. Jack Sparrow a spol. se minulý víkend postaral o rekord v rámci letošních tuzemských otvíráků. Za necelé dva týdny má na kontě už 290 tisíc platících a 43 milionů korun. Oproti předchozím dílům jde o vzestupnou tendenci, nehledě na časovou prodlevu a severoamerický trh, kde je tomu naopak. Dle australských zdrojů stáli nejnovější "Piráti" 350 milionů dolarů (!!!), celosvětově prozatím utržili půl miliardy. Je jen otázkou času, kdy padne miliardová meta.

Wonder Woman na druhém místě, ale z nepříliš oslnivým výsledkem.

Studio DC vypustilo Amazonku Wonder Woman s tváří Gal Gadot coby první novodobý origin (postavu sledujeme od jejího začátku) komiksové hrdinky. Narozdíl od amerických kin se ale výpravná akční pecka nesetkala s bůhví jakou odezvou publika. Tuzemští recenzenti filmu dali dost solidních 68 procent, ale i přesto se na Amazonku nehrnuly davy. Do 129 kin na film vyrazilo 28.422 diváků, kteří za vstupenky zaplatili 4,28 milionů korun.

Předchozí týmovka ze stáje DC Sebevražedný oddíl (2016) startovala s 12 miliony, podobně Batman V Superman (2016) - ten utržil ještě o několik desítek tisíc víc. Origin na tuzemské fanoušky jako lákadlo nezafungoval. Otázkou je, zda je Wonder Woman silným magnetem. Celosvětově má snímek s rozpočtem 149 milionů dolarů na kontě 223 mega.

Mimi šéf na třetím místě.

Ve čtvrtek 1. června byl Mezinárodní den dětí, takže na víkendové návštěvnosti vydělaly hlavně rodinné tituly. Třetí skončil Mimi šéf (2017), který se v kinech pohybuje sedmý víkend. Nový animák z dílny DreamWorks vidělo v 80 kinech 10.085 diváků. Tržby lehce přesáhly 1 milion korun. Celkově má svérázné batole v obleku na kontě přes 256 tisíc platících a 31,6 milionů korun.

Vetřelec: Covenant

Třetí víkend v kinech a čtvrté místo pro Vetřelce: Covenanta (2017). Novinka Ridleyho Scotta šla do 57 kin, vidělo ji 6.481 diváků, kteří v pokladnách nechali 982 tisíc korun. Celkově to za necelé tři týdny dělá 15,28 milionu a jen něco málo přes 100 tisíc diváků. Z komerčního hlediska má nejnovější vetřelčí přírůstek celkem problémy, stál 97 milionů dolarů a celosvětově utržil pouhých 173 mega. Pokraťte to o reklamní kampaň a vyjde vám, že tenhle film tak akorát pokryje náklady na výrobu.

Zabijáci z maloměsta

Ze čtvrtečních novinek se do žebříčku Top 20 dostaly kromě Wonder Woman ještě dva snímky. Historické drama Z Paříže do Paříže (2017) skončilo na desáté příčce. V 62 kinech ho vidělo 1.811 diváků, kteří za vstupenky utratili 239 tisíc korun. Až osmnácté skončilo černohumorné dánské drama Zabijáci z maloměsta (2017). Do 17 kin na něj vyrazilo 505 diváků. V pokladnách nechali 56 tisíc korun.

Z nejúspěšnějších tuzemských filmů, které zasáhly do žebříčku, ční nepřehlédnutelně Anděl Páně 2 (2016). O "dětském" víkendu se promítal ve 27 kinech, přišlo na něj 1.515 diváků, kteří za vstupenky utratili 87 tisíc korun. Pohádce aktuálně patří třináctá příčka. Celkově má na kontě ohromující 1 milion 139 tisíc diváků a 137 milionů korun v rámci tržeb.