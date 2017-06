Terry Gilliam to opravdu dokázal - po 17 letech dotočil Dona Quijota!

6.6.2017 /09:00/

Pokud se bude někdy sestatovat žebříček největších smolařů Hollywoodu, režisér Terry Gilliam mu bude dominovat. Snad každý jeho film provázel nějaký průšvih.

Při natáčení sci-fi Brazil byl Terry Gilliam v takovém stresu, až na týden ztratil cit v nohou. Dobrodružství Barona Prášila se potýkalo s extrémně problematickou produkcí (během natáčení došlo ke změně vedení studia), kterou herec Eric Idle popsal slovy "Vskutku děsivý zážitek, vzpomínám na to jako na noční můru". V případě 12 opic, dost možná nejlepší sci-fi všech dob, vedl režisér válku se studiem o výslednou podobu střihu, neboť snímek na prvních testovacích projekcích u diváků neuspěl (ačkoli šlo o verzi, kterou známe z kin). Natáčení Kletby bratří Grimmů provázelo tolik problémů na place (nedostatek financí a zásahy producentů), že Gilliam raději vzal půlroční volno a během něho natočil komorní Krajinu přílivu. A v průběhu natáčení Imaginária Dr. Parnasse nečekaně zemřel Heath Ledger.

A to jsme se ještě nedostali k The Man Who Killed Don Quixote, Gilliamovu vysněnému projektu. Režisér ho zkoušel natočit v roce 2000 s Johnnym Deppem a Jeanem Rochefortem v hlavních rolích a filmaře provázela tak neskutečná smůla a nejrůznější problémy, až podle toho vznikl dokument Ztracen v La Mancha (samotný film se paradoxně dokončit nepovedlo).

Nyní, o dlouhých 17 let později, je konečně hotovo! Vzhledem k velké mezeře od původního natáčení se přirozeně původní materiál nedal použít a jelo se proto od začátku s novými herci, jimiž jsou Adam Driver, Olga Kurylenko a Jonathan Pryce. Terry Gilliam nyní míří do střižny a dle svých slov nehodlá nic uspěchat (po tak dlouhé době už ostatně ani není proč chvátat).

The Man Who Killed Don Quixote by se měl do kin podívat v roce 2018.