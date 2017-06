Chystá se pokračování hitu Mamma Mia!

3.6.2017 /19:00/

Mamma Mia! z roku 2008 byla obrovský muzikálový hit, který si z pokladen kin odnesl přes šest set milionů dolarů (nemluvě o výborných prodejích na videu).

Snímek založený na stejnojmenné divadelní produkci (a písničkách legendární kapely ABBA) byl vyloženou trefou do černého. Není se proto čemu divit, že nás čeká pokračování. Dvojka ponese název Mamma Mia: Here We Go Again! a do českých kin se podívá 19. července 2018.

Snímek natočí a napíše Ol Parker, scenárista hitu Báječný hotel Marigold. Příběh se znovu bude odehrávat na řeckém ostrově Kalokairi a svůj návrat slíbili Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan a Colin Firth.

O ději se zatím příliš neví. Jedinou nepotvrzenou spekulací je to, že by se děj mohl soustředit na současný život Sophie (Seyfried) a minulost Donny (Streep). Pokud jde o písně, máme očekávat songy kapely, které nebyly v prvním filmu, současně ale několik písniček z jedničky zazní znovu.