Do jaké míry ovlivnil komiks Valerian a Laureline filmové Star Wars?

2.6.2017 /15:45/

Jen hrstka filmů se zapsala do historie tak nesmazatelně jako Star Wars. Při premiéře prvního dílu pozdější veleúspěšné ságy ani sám tvůrce George Lucas netušil, jaký fenomén stvořil. A rozhodně ho nenapadlo, že bude po následujících čtyřicet let vysvětlovat, kde našel inspirační zdroje.

V takovém případě obvykle padlo jméno jednoho z nejoceňovanějších filmařů historie, Akiry Kurosawy. Taková odpověď potěšila intelektuály a filmové kritiky. Dále došla řada na komiksového Flashe Gordona, což ocenili fanoušci science fiction. George Lucas se při rozhovorech na toto téma nemohl vyhnout ani jménu režisérky Leni Riefenstahlové, která vytvářela propagandistické filmy pro Adolfa Hitlera. Její způsob snímání zástupů vojáků dokázal dokonale vystihnout vojenskou mašinérii bez tváře. Přesně takovou, jakou jsou vojáci Impéria ve Star Wars. Jedno jméno ovšem Lucas nikdy nezmínil a tím je Jean-Claude Mézières. Kreslíř, který v roce 1967 podle scénáře Pierra Christina vytvořil komiks Valerian a Laureline.

(foto: Bioscop a CREW)

Českému čtenáři je i navzdory geografickému odstupu pořád bližší komiks americký než ten evropský. Superhrdinové v kostýmech obsadili plátna kin, televizní obrazovky i dětské penály. Mnohé tak možná překvapí, že evropský a konkrétněji francouzský komiks má velmi bohatou historii. Takovou, která rozhodně nezačíná a nekončí tvůrci Asterixe a Obelixe. Enki Bilal (Teorie rozpadu), Jean Giraud (Incal, Arzach), Régis Loisel (Výprava za ptákem času), Francois Boucq (Dobrodružství Jeronýma Moucherota) – všichni tihle tvůrci se nebáli přenášet své (mnohdy opravdu šílené) představy na stránky komiksů.

Zřejmě příbuzní... (foto: Bioscop a CREW)

Jean-Claude Mézières není výjimkou. Jím stvořený vesmír obývají stovky humanoidních i nehumanoidních forem života v záplavě zářivých barev. V první knize série se čtenář seznamuje s agentem Galaktického Impéria Valerianem, který je pověřen cestovat v čase do středověké Francie. Výsledek mise je uspokojivý: padouch je zastaven a s hlavním protagonistou se do 28. století vrací i místní dívka Laureline. Ta se záhy též stává agentem a Valerianovou parťačkou. Dobrodružství v tisíci světech tak mohlo začít.

Trailer k filmu Valerian a město tisíce planet:

Komiks vycházel 43 let a jeho komplet tvoří 21 svazků. Jean-Claude Mézières je díky němu pro Francouze ikonou. Není divu, že jej ke spolupráci na Pátém elementu (1997) přizval i Luc Besson. Již tehdy došla řeč na zfilmování Valeriana a města tisíce planet (2017). Režisér Mézièresovi odpověděl, že nemůže, protože ještě neexistuje technologie pro to, aby jeho svět dokázal převést na filmové plátno. Takové se dočkal až za dvacet let.

Neslavné bikiny. (foto: Bioscop a CREW)

Podobnosti v designu Star Wars a Valeriana jdou těžko přehlédnout. Přesto už se dnes jedná o jakési promlčené téma. Čas od času na konkrétní příklady poukáže nějaký z fanoušků, a jelikož jde o natolik průkazné příklady, nikdo se s ním ani nehádá o opaku. Výčet takových ukázek můžeme začít u (ne)slavných bikin princezny Leiy v úvodu Návratu Jediho. Chudák Laureline je na stránkách komiksu nosila o deset let dřív.

Zatímco byl Han Solo uvězněn v karbonitu, Valeriana zalili do plastu podobné hmotě. A také se u toho netvářil zrovna nadšeně. Z celé kauzy nemůžeme vynechat ani legendární Millenium Falcon. Tahle pašerácká legenda si jisté křivky vypůjčila z Vetřelce, Valerianovy vesmírné lodi. Zmínit můžeme i klonované vojáky, padoucha, který skrývá zjizvenou tvář pod hrůzu nahánějící maskou a vesmír bohatý na nehumanoidní formy života komunikující stovkami jazyků, jimž jako zázrakem rozumí každý pocestný.

Levnější varianta vězeňské cely. (foto: Bioscop a CREW)

Star Wars jsou Valerianem doslova protkány i v pozdějších dílech – například v Epizodě I prohnaný majitel Anakina Watto vypadá, jako by přímo vylétl z jedné z Mézièresových kreseb. Fakt, že mezi výtvarníky Star Wars prokazatelně kolovaly komiksy s Valerianem, snad už ani nikoho nepřekvapí.

Jean-Claude Mézières Georgi Lucasovi údajně napsal několik dopisů. Nikdy na ně neobdržel odpověď. Můžeme se jen domnívat, že Lucas se nejspíš obával toho, že by se francouzský autor dožadoval podílu na tučném zisku. Ve Spojených státech jsou totiž občanské žaloby jakýmsi národním sportem. A ten zisk je skutečně nemalý, přihlédneme-li k tomu, že značku Star Wars před pěti lety koupila společnost Disney. Za čtyři miliardy dolarů a nějaké drobné.

(foto: Bioscop a CREW)

Mézières přiznává, že zpočátku měl nemalý vztek, ale časem se s celou záležitostí vypořádal jinak. Pro francouzský komiksový magazín Pilot vytvořil kresbu, na které se Valerian a Laureline sejdou s Lukem Skywalkerem a Princeznou Leiou v narvaném galaktickém baru. Leia povídá: „To je zábavné, že se scházíme zrovna tady!“. Na to jí Laureline s odvětí: „Hm, my jsme tu štamgasti už dávno!“.

Film Luca Bessona Valerian a město tisíce planet inspirovaný Mézièresovým komiksem vstoupí do českých kin 20. července letošního roku. Uvidíme, s jakým ohlasem.