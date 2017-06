Recenze: Zabijáci z maloměsta - severská černá politicky nekorektní komedie

2.6.2017 /09:30/

Nibe je takové malé zapadlé městečko v Dánsku. A v něm žijí dva starší zedníci, které všechno tak nějak sere. A hlavně je serou jejich manželky. Takže se dohodnou, že si na ně objednají přes internet nájemného vraha z Ruska.

Bohužel (pro manžele), manželky jejich plán prohlédnou a objednají si na manžele nájemnou vražedkyni z Anglie...

Severská černá politicky nekorektní komedie? Sem s ní!

Trailer:

Zabijáci z maloměsta mají dvě velmi jasné inspirace. Jednak maloměstské hořké krimikomedie jako třeba Fargo, a jednak brutální gangsterské taškařice, především britské provenience (viz starší Guy Ritchie nebo Jednotka příliš rychlého nasazení).

Musím číct, že se mi velmi líbilo prvních 25 minut, než se na scéně objeví první nájemný vrah. To čiročiré zoufalství obou protagonistů, kteří se těžko rozhodují, že "takhle opravdu už dál ne", má něco do sebe. Navíc jejich manželky rozhodně nejsou nějaké jednorozměrné megery, ale nahlédneme docela hluboko do jejich duší.

Kupodivu, když dorazí Rus (a posléze Angličanka), a "mělo by se to teprve pořádně rozjet", byl pro mě film méně zajímavým. Film se totiž více přiblíží bláznivé komedii a postavy přestanou být zajímavé. Je jasné, že se může stát naprosto cokoliv, a o nějakou logiku děje moc nejde. A přesto výsledek postrádá tempo a švih, kterým prosluly výše zmíněné britské komedie. A srovnání s Fargem také přestává fungovat, neboť Fargo nebylo takhle střelené, a - jak bych to řekl - "kompletně vycucané z prstu".

Přesto je ale výsledek celkem osvěžující (obzvlášť pokud na černé komedie moc nechodíte) a je dobrým příkladem, jak se dá natočit něco docela dobře fungujícího s 10 herci a prakticky nulovým rozpočtem. Kéž by to aspoň takhle zvládali čeští filmaři.

Hodnocení: 60%

Průměr hodnocení ze všech recenzí najdete ZDE