Zveme na Finské léto s kultovním režisérem Akim Kaurismäkim

1.6.2017 /18:30/

Skandinávský film je pojem. Každoročně se v kinech objeví celá řada více či méně černohumorných snímků, za nimiž stojí ti "prazvláštní" seveřané. Nekorunovaným králem skandinávské kinematografie je šedesátiletý Fin Aki Kaurismäki, samorost a samouk, který se ve svých komorních dílech již několik desetiletí věnuje humanismu a poetismu.

Aki Kaurismäki

Aki Kaurismäki si přízeň diváků získal parodiemi na „nejhorší rokenrolovou kapelu světa“, Leningradské kovboje. Jedinečný je svými svéráznými portréty helsinské periferie, která je plná nedbalých, melancholických, ale hrdých rytířů pevných zásad. Ve svých snímcích vytváří vlastní obraz Finska, tak zvanou Akilandii, v níž se mísí reálná situace země s ideální představou lidské solidarity a pospolitosti.

Pro jeho snímky se periferie stává centrem a namísto slov si vystačí s trefnými hláškami, z nichž čiší smysl pro lakonický humor. „Čím pesimističtější jsem, pokud jde o život, tím optimističtější by měly být moje filmy,“ vyznává se Aki.

Druhá strana naděje. Kaurismäkiho rukopis a poetiku poznáte na první dobrou.

Za svoje filmy byl Aki Kaurismäki mnohokrát oceněn, mimo jiné nominací na Oscara či cenou Grand Prix v Cannes. Z letošního Berlinale si odvezl Stříbrného medvěda za nejlepší režii novinky Druhá strana naděje (2017).

Aki nepřekvapuje. Tentokrát obsadil do hlavní role podomního obchodníka s košilemi, který dělá velká rozhodnutí: opouští ženu alkoholičku i uvadající živnost. Po epizodní kariéře pokerového hráče zakoupí nevýdělečnou restauraci na zapomenutém helsinském dvorku. Brzy se ukáže, že nepřístupná slupka málomluvného hrdiny skrývá veliké srdce – to když Wikström nabídne práci o poznání mladšímu muži, který se dílem osudu nachází ve zdánlivě bezvýchodné situaci.

Trailer:

Při příležitosti české premiéry Druhé strany naděje připravila distribuční společnost Aerofilms obnovenou premiéru dalších šesti filmů z vrcholného tvůrčího období finského režiséra Akiho Kaurismäkiho.

V úterý 6. června odstartuje pražské kino Aero projekcí filmu Smlouva s vrahem (1990) sérii přehlídek Kaurismäkiho starších legendárních snímků v kinech po celé České republice. Od 8. června bude všech 6 snímků k dispozici také legálně online na Aerovodu.

Finské léto s Akim Kaurismäkim pak vyvrcholí 27. července českou premiérou jeho novinky Druhá strana naděje, se kterou se na letošním Berlinale s velkou pompou vrátil na pomyslné filmařské výsluní.

„Filmy Akiho Kaurismakiho jsem objevil koncem devadesátých let. Od začátku fungování Aerofilms jsme toužili jeho filmy distribuovat. Ale Aki měl v Čechách svého oblíbeného distributora a s tím jsme se smířili. Velmi nás překvapilo, když nás loni kontaktovali jeho producenti s tím, že by rádi pracovali s námi. Jsme poctěni. Kromě Akiho novinky se nyní v Čechách budeme starat i o jeho starší filmy. Přesně o ty, které si pamatuju z těch devadesátek,“ přibližuje vztah k Akiho filmům ředitel Aerofilms Ivo Andrle.

Do finálového výběru pro obnovenou distribuci v českých kinech se nakonec dostalo šest starších snímků Akiho Kaurismäkiho z 80. a 90. let 20. století. Přehlídka tak bude příležitostí připomenout si na velkém plátně svérázný styl kultovního filmaře, pověstného výrazným smyslem pro humor, lakonickými dialogy a osamělými hrdiny zahalenými do oblaků cigaretového dýmu.

Kina od Prahy až po Ostravu na plátnech znovu uvedou Kaurismäkiho režijní prvotinu Zločin a trest z roku 1983, volně vycházející z Dostojevského stejnojmenné předlohy, nebo film Stíny v ráji (1986), milostný příběh popeláře Nikandera a pokladní Ilony, ve kterém se poprvé objevuje Kaurismäkiho dvorní herečka Kati Outinen.

Leningradští kovbojové dobývají Ameriku (1989)

V programu přehlídek nebude rozhodně chybět ani nejodlehčenější Kaurismäkiho snímek Leningradští kovbojové dobývají Ameriku (1989). Šestici filmů završí drama téměř antických rozměrů Děvče ze sirkárny (1990) a Kaurismäkiho vrcholný film Bohémský život z roku 1992.

„Když na ty filmy teď po letech koukám, dochází mi, že Kaurismäki má mimořádně dlouhou řadu svébytných filmů, udržuje si svůj vlastní styl, vlastní způsob filmového vyprávění, který neztrácí v čase nic na svém půvabu,“ uvažuje Andrle.