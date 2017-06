Populární klání 48 Hour Film Project se rozšiřuje o brněnskou soutěž

31.5.2017 /14:30/

Filmařské klání, v němž mají týmy 2 dny na to realizovat a odevzdat krátký film, bylo až doposavad spjato s Prahou. Počínaje letoškem mají báječné ženy a muži s klikou hned dvě příležitosti vyzkoušet si natáčení v extrémních podmínkách. 48 Hour Film Project Brno odstartuje v moravské metropoli v pátek 16. června v 19:00. A čas bude zase utíkat rychleji.

Po dlouhých jednáních s původní americkou produkcí 48 Hour Film Projectu se podařilo týmu společnosti Blue Lune Productions získat povolení k rozšíření celosvětově oblíbené akce o brněnskou zastávku.

Kraťas, který ze soutěže vzejde jako vítězný, bude Brno a celou Českou republiku reprezentovat na mezinárodním finále Filmapalooza 2018 konajícím se v USA. Týmy budou soutěžit o hlavní cenu, jejíž součástí je projekce filmu na festivale v Cannes 2018 a kontakt s prvoligovými filmaři.

Loni byli tuzemští autoři vítězného snímku Bio Buddy (2017) jen pomyslný stupínek od nevídaného úspěchu. Díky rozšíření o brněnskou zastávku 48 HFP tak budeme mít v rámci České republiky na světovém klání hněd dvě želízka v ohni. Což se počítá.

David Schöbl, někdejší soutěžící a současný organizátor "čtyřicet osmičky".

“Je to skvělá příležitost nejen vyhrát a dostat se se svým krátkým filmem natočeným za pouhé dva dny třeba až do Cannes, ale také získat nové zkušenosti, prověřit své schopnosti, poznat spoustu filmařů z blízkého okolí, navázat nová přátelství a také třeba i spolupráce ve filmové branži,” dodává někdejší aktivní soutěžící "čtyřicet osmičky" a současný spoluorganizátor brněnské části David Schöbl.

Pražské klání vyhrál v roce 2013 a na setkání ve Spojených státech ho již tenkrát vybídli, jestli by obdobu pražské soutěže nechtěl uspořádat v Brně.

Jak bude vypadat soutěž 48 Hour Film Project Brno?

Týmy se nejpozději do 15. června zaregistrují, o den později si v 19:00 v prostorách brněnského Radost Concert & Culture Hall vysolují žánry a stanoví se jim předem určené indicie - jméno, povolání hlavní postavy, věta a rekvizita. Uzávěrka pro odevzdání filmu bude v neděli 18. června v 19:30.

V sobotu 24. června se uskuteční celodenní promítání filmů a předávání cen. O vítězích bude mimo jiné rozhodovat americký herec Brian Caspe, režisér Ivan Fíla nebo fotograf Petr Volgemut.

Zajímavostí brněnské části 48 HFP je castingová databanka, z které si soutěžní týmy budou moci vybrat herce do svého filmu. O akci realizované zcela zdarma byl z řad hereček a herců nebývalý zájem, do Brna se sjížděli ze stovek kilometrů vzdálených měst. Až se v pátek 16. června spustí stopky, vrhnou se týmy jistě do bohatého castingového portfolia. Nikde jinde v rámci evropské části soutěže ho nemají.