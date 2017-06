Jeepers Creepers 3 vrátí do hry důležitou postavu

31.5.2017 /12:30/

Zrůdné netopýří monstrum zvané Creeper, které po 23 letech vždy vyleze na 23 dní ze své skrýše, aby hodovalo na nebohých teenagerech, se brzy vrátí. Snímek je již natočen a vyjma "nového masa" nás čeká i několik starých známých.

Ve třetím díle se seržant Tubbs (Brandon Smith), kterého fanoušci dobře znají z jedničky, připojí ke speciální jednotce, jejímž cílem je zničení Creepera. To ale není nová zpráva. O znovu zapojení Tubbse do příběhu se ví od roku 2015, kdy režisér/scenárista Victor Salva ohlásil, že na trojku konečně po letech sehnal peníze. Novinkou je návrat jiné postavy.

Napřed spoileroidní flashback - hrdiny prvního filmu byli sourozenci Trish (Gina Philips) a její bratr Darry (Justin Long), kteří na Creepera ke své smůle narazili. Ze souboje s monstrem nakonec vyvázla se zdravou kůží jen Trish. A právě na ní se mohou fanoušci série v trojce těšit. Podle slov Phillips ale nebude hlavní postavou. "Není to můj film. Co tam dělám je tak trochu... neměla bych o tom mluvit... postarám se, aby se věci daly do pohybu."

Kdy se Jeepers Creepers 3 podívá do kin? Těžko říct. Prapůvodně měl mít snímek premiéru v roce 2008. Nejrůznější odklady ho posunuly na letošní duben, i tohle datum ale tvůrci nakonec prošvihli. Film je momentálně v post-produkci a při troše štěstí se dočká uvedení do konce roku.