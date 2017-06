31.5.2017 /10:30/

Na hraně zítřka 2: Režisér Doug Liman se podělil o několik novinek

Sci-fi Na hraně zítřka, využívající mustr opakovaného dne z Na Hromnice o den více, se povedla a navzdory slabším tržbám, než by si film zasloužil, dalo studio zelenou pokračování. To ponese název Live Die Repeat and Repeat.

Doug Liman se o Na hraně zítřka 2 rozpovídal v rozhovoru pro MTV a uvedl několik zajímavých informací. Tou nejpodstatnější bezpochyby je, že dle jeho názoru (pokud jde o pokračování) větší nutně neznamená lepší. "Obvykle se dvojka zkrátka udělá větší. Já si naopak myslím, že by měla být menší. Jednička je něco jako reklama na další díl, takže pak už není třeba tolik akce. Což je případ Na hraně zítřka, kde si lidé očividně zamilovali komediální stránku věci a různé situace, v nichž postavy byly. Takže se víc budeme soustředit na postavy Toma (Cruise) a Emily (Blunt) a také máme připravenou třetí postavu, která si film ukradne pro sebe. Na to se zaměříme... nepotřebujeme mít ve filmu akci každé dvě minuty." To rozhodně není vůbec špatný přístup. Je bez debat, že tím nejzábavnějším je v případě Na hraně zítřka samotný koncept, který nutně nevyžaduje akci. Jde hlavně o dobře vymyšlené scény. Je nicméně i dost možné, že si skromnější pojetí vynutilo studio, aby mohlo u pokračování ušetřit na výrobě (první díl stál 178 milionů dolarů, což opravdu nejsou malé peníze). Na konci prvního filmu Cruiseův hrdina zachránil postavu Blunt, hrátky s časem ale zapříčinily, že to ona neví a ani Cruise nezná (přestože toho neprožili ve filmu málo). Dvojka by jejich příběh měla uzavřít a trochu překvapivě by mělo jít o prequel, i když film naváže tam, kde jednička skončila. Režisér to vysvětluje tím, že padouši z jedničky ještě více zamíchají časem. Zní to možná zmatečně, ale kdo viděl Příchozí, ten ví, že je vše (pokud jde o čas) možné, když se na naši planetu vydají mimozemšťané.