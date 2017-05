Karlovy Vary 2017: O Křišťálový glóbus se utká Křižáček s Rodenem. Mezi dokumenty bude Klusákův Daliborek

30.5.2017 /16:30/

52. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary představil program jednotlivých sekcí. V hlavní soutěži se o Křišťálový glóbus bude ucházet novinka Václava Kadrnky Křižáček (2017) s Karlem Rodenem a Alešem Bílíkem v hlavních rolích. V soutěži dokumentárních filmů se objeví pohled do duše neonacisty Svět podle Daliborka (2017), který natočil Vít Klusák. Soutěžní sekce Na východ od západu nabídne celovečerní debut Josefa Tuky Absence blízkosti (2017).

Křižáček - Aleš Bílík

Koprodukční Křižáček Václava Kadrnky bude ve Varech uveden ve světové premiéře. Nový film autora ceněných Osmdesáti dopisů (2011) vypráví příběh malého Jeníka (Aleš Bílík), jediného potomka rytíře Bořka (Karel Roden), který utíká z domova. Zoufalý otec se vydává po jeho stopách, beznaděj z neúspěšného pátrání ho ale postupně přemáhá. Václav Kadrnka přichází se stylisticky vyhraněnou adaptací básně Jaroslava Vrchlického a pokouší se diváka vyzvat k poetické filmové pouti.

Režisér Václav Kadrnka a kameraman Jan Baset Střítežský během natáčení Křižáčka.

Kadrnka k tématu dodává: "Usilovali jsme o to, aby samotný motiv dětské křížové výpravy nebyl v prvním plánu vyprávění a spíše se s ním pracovalo jako s filmovým znakem. Jde o metaforu dětského ideálu."

Křižáček se sice odehrává ve středověku, divák by to ale dle režiséra měl brát jako fakt a nehledat v tom jakékoliv postmoderní paralely. "Je to především kinematografické dílo, pokud se v Křižáčkovi najdou nějaká spojení se současnými společenskými nebo politickými tématy, pak je to proto, že se podařilo dotknout nadčasových témat."

Křižáček - Karel Roden

S kameramanem filmu Janem Basetem Střítežským se rozhodli použít dnes již poměrně vzácný obrazový formát 4:3. "Statičnost záběrů, minimální pohyb kamery, zmrazené obrazy, to vše si o úzký formát říkalo. Chtěl jsem vytvořit tunel, který by podpořil otcův stav, jeho osamělost a úzkost," vysvětluje pojetí Kadrnka. Do klasické kinodistribuce se Křižáček podívá 3. srpna 2017.

Svět podle Daliborka

V soutěži dokumentárních filmů bude o cenu usilovat Svět podle Daliborka režiséra, scenáristy a producenta Víta Klusáka. Jedná se o stylizovaný portrét českého neonacisty, který nesnáší svůj život, jenže neví, co v něm změnit. Do stejné míry sžíravě absurdní a ledově mrazivá tragikomedie přibližuje radikální světonázor „obyčejných slušných lidí“. A když už se zdá, že ve své palčivosti nemůže jít dále, vyvrcholí zcela nekompromisním způsobem.

Jak se režisér Klusák k Daliborkovi dostal? Objevil na youtube jeho video "Daliborkův obušek". V první chvíli si myslel, že se jedná o herce, který paroduje nácka. Záhy ale zjistil, že Daliborek žádný herec není a že žije se svou matkou v malém bytě v Prostějově.

Svět podle Daliborka

Tvůrci koprodukčního dokumentu Svět podle Daliborka aktuálně vybírají na dokončení finance v hithitové crowdfundingové kampani. Snad se jim podaří dotáhnout verzi do té podoby, jak ji zamýšleli.

Absence blízkosti - Jana Plodková

Debutant Josef Tuka na to šel opačně. Nejdřív surfoval na vlnách crowdfundingu, svůj první celovečerák Absence blízkosti (2017) úspěšně dokončil a dostal se s ním do karlovarské soutěžní sekce Na východ od západu. Jeho komorní drama pojednává o ženě-samoživitelce (Jana Plodková), které chybí ten správný vztah k tříměsíční dcerce. Jednoho dne nelázá deníky po zesnulém otci a právě v nich by snad mohla najít to, co jí schází.

Režisér a scenárista Absence blízkosti Josef Tuka.

Režisér a scenárista Tuka k tématu Absence blízkosti dodává: "...mateřské odcizení je opomíjené a tabuizované téma. A to je i hlavní pohnutka, proč se tomuto projektu věnuju s takovou energií a proč ho považuju za smysluplný. Když si člověk uvědomí, jak šťastně a láskyplně je matka často zobrazována v médiích, málokdo pak vezme na vědomí, že mateřská náklonnost není samozřejmá věc a že k ní kolikrát vede velmi strastiplná cesta spojená s vlastním sebepoznáním. Z tohoto úhlu pohledu je mateřské odcizení oním odrazovým můstkem k hlubší analýze nejbližších vztahů v rodině - jejich konkrétní pojmenování přivede hlavní postavu našeho filmu k úlevné katarzi."

Ukázka z filmu:

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary bude v lázeňském městě probíhat ve dnech 30. června - 8. července 2017.