Recenze: Wonder Woman - zachrání pověst DCEU ženská hrdinka?

30.5.2017 /12:00/

Studio Warner Bros. to nevzdává a nadále se snaží budovat DCEU (DC Extended Universe) neboli svůj filmový komiksový vesmír s hrdiny DC Comics.

Po muži z oceli, souboji temného rytíře se synem Kryptonu a skupince sebevražedných magorů přichází jedna z největších žen komiksového světa. Jde o významný film z dvojího důvodu - po dvou týmovkách se konečně v rámci DCEU vracíme k originu některé s postav a současně jde o vůbec první ženskou sólovku moderní komiksové éry (v rámci filmové historie nikoli - ta pamatuje takové perličky jako Catwoman s Halle Berry nebo Barb Wire s Pamelou Anderson).

Wonder Woman je příběhem Amazonky Diany (Gal Gadot), která společně s dalšími Amazonkami žije na utajeném ostrově, kde prochází tréninkem, užívá si krásy svého ráje a nezná muže. Jednoho dne na ostrově omylem skončí Steve Trevor (Chris Pine), jehož zuřivě pronásleduje německé vojsko. Svár lidí tak zasáhne i do světa Amazonek a Diana se společně se Stevem vydá na frontu, aby sjednala nápravu a pomohla k ukončení "války všech válek".

Trailer:

Nejnovější příspěvek do DCEU se vydává správnou cestou - příběhem míří na jednotlivce a umožňuje divákům, aby se naplno sžili s postavou. Je pravdou, že Wonder Woman měla tenhle boj dopředu vyhraný. Střet komiksových ikon v Batman v Superman si Gal Gadot s přehledem ukradla pro sebe a sólovým filmem silný dojem jen utvrzuje. Scenáristé nám ale dovolují poznat i minulost postavy, s citem vykreslují její naivní vnímání světa (nezapomínejme, že řadu let neznala Diana nic jiného než ostrov a svět Amazonek) a její postupné "probouzení" provází řada vtipných momentů.

Dobrou hodinku navíc trvá, než vůbec svět Amazonek opustíme. Je pravdou, že úvod mohl být o něco kratší, ale zase jde od Muže z oceli o první film DCEU, který je opravdu dějový, snaží se pracovat s postavami a prostředím a jen bezhlavě nepálí za akcí, která tvořila jakési pomyslné jádro BvS (a Sebevražedného oddílu ostatně taky). Akce je tu naopak nejslabší částí. Kolují zvěsti, že ji točil sám Zack Snyder (jinak je pod filmem podepsána Patty Jenkins) a styl tomu odpovídá (nechybí jeho oblíbené dlouhé, v rytmu narušované záběry, které využívá již od Třístovky). Akce není přímo špatná, ale postrádá byť jediný originální nápad.

Nemluvě o (pro adaptace DC komiksů bohužel již tradičním) finálním půlhodinovém digitálním bordelu, jenž je opět tou nejméně záživnou částí celé podívané. Jediné, co ho tentokrát zachraňuje, je emotivní scéna mezi Dianou a Stevem (ta naopak patří k nejsilnějším momentům v DCEU).

Wonder Woman není zdaleka bezchybný film. Je hrozně dlouhý (150 minut je opravdu vražedná stopáž), řadu vedlejších postav nemá co předvést, záporák je tradičně zaměnitelný padouch démonicky kroutící očima, některé dějové zvraty při bližším zkoumání nedávají příliš velký smysl a to samé platí i pro určité detaily v rámci výpravy (Kde například sakra vzala hrdinka svůj legendární kostým?)...

...ALE jako celek Wonder Woman funguje nad očekávání dobře a jde bez debat o nejlepší film v rámci DCEU od Muže z oceli. Typově výborné obsazení (vyjma Gadot si zaslouží vypíchnout extrémně sympatický Chris Pine nebo zábavná sekretářka v podání Lucy Davis) slouží tomu, že nejsou klíčové postavy divákům ukradené a i lacinější scenáristické momenty nevyšumí do prázdna. Těžko říct, zda bude Wonder Woman pro Warner Bros. oním vysněným bodem zlomu, kdy se jejich komiksovým filmům začne dařit na všech frontách. Podobný osobitější přístup, který myslí v prvé řadě na charaktery a až v druhém plánu na akci, ale DCEU jednoznačně sluší víc než snaha o přehnanou pompéznost, která se stejně během chvíle zají.

Hodnocení: 75%

