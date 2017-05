US tržby: Piráti z Karibiku i Pobřežní hlídka by uvítali větší vítr do plachet

29.5.2017 /13:30/

Hned dvě novinky lákaly o víkendu diváky na filmovou pláž. V té jedné pobíhá nadraný Johnny Depp, v té druhé napíná svaly k prasknutí Dwayne Johnson.

Nepřekvapí, že vítězně ze souboje nováčků vyšli Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta. Překvapí, jak malé šílenství spustili. Předchozí díl s podtitulem Na vlnách podivna, který upřímně nestál za moc, otevřel před šesti lety za 90 milionů (přičemž celosvětově nakonec pokořil miliardu). Pětka to bude mít složitější, neboť startuje za 62 milionů. To je druhý nejhorší výsledek v sérii (po jedničce). Celosvětově si nové dobrodružství Jacka Sparrowa zatím doplulo pro 270 milionů. To už je o něco lepší, ale pořád daleko za jiným blockbustery, které často první víkend s přehledem atakují půl miliardy.

Bude z pátých Pirátů propadák? Na domácí půdě určitě. Film vydělá maximálně 150 milionů, což na rozpočet 230 milionů dolarů zdaleka stačit nebude. Celosvětově by ale přeci jen mohl být zájem o nové pirátské dobrodružství větší a dotlačit film také za miliardovou hranici. Další díl tedy ve výsledku zdaleka ze hry není. To nová Pobřežní hlídka je na tom hůř.

Pobřežní hlídka

Dwayne Johnson si v posledních letech vybudoval silnou star power a úspěšně se vyhýbal debilním filmům. Remake Pobřežní hlídky měl být "jeho Jump Street", tedy úspěšná komediální série odkazující na seriálový kult. Na rozdíl od Jump Street si ale Pobřežní hlídka vysloužila zdrcující recenze a start až na třetím místě za pouhých 18 milionů (i Strážci Galaxie Vol. 2 si vedli lépe a to se hráli již čtvrtý víkend). Pobřežní hlídka přišla na 69 milionů a celosvětově by se nejspíš zaplatit měla. Zda se ale studio pohrne do případného pokračování, to je otázka. Možná s jiným tvůrčím týmem.

Důvod k radosti nemají ani u Foxů. Vetřelec: Covenant zažil razantní sešup na tržbách (o 70%), druhý víkend si připsal pouhých 10 milionů a celosvětově má v tuhle chvíli 158. Prometheus svého času vydělal 403 milionů po celém světě a to se nehrál v Číně (jde mimochodem o nejúspěšnější film série vůbec). Studio si od pokračování hodně slibovalo a výsledky jsou slabé. Na druhou stranu film obstojně vydělává ve světě a na rozdíl od svého předchůdce se bude hrát i v Číně, což pár desítek milionů přidá. Promethea Covenant s největší pravděpodobností nepokoří a je otázkou, jak se slabá odezva z US kin promítne do případného dalšího dílu.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.