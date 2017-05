Cannes 2017: Jaké filmy se dostanou k českým divákům?

30.5.2017 /10:30/

Jubilejní 70. ročník festivalu v Cannes ocenil vítěze a vy se můžete v následujících měsících těšit na řadu prvotřídních i kontroverzních snímků v českých kinech. Vítězný film ověnčený Zlatou palmou - The Square (2017) režiséra Rubena Östlunda - uvede začátkem října festivalová přehlídka Be2Can v Praze a Bratislavě. Co dalšího čeká na milovníky artové a festivalové tvorby?

Vítězný snímek The Square (Čtverec) nepatřil mezi favority soutěže, přesto tato směsice vysokého konceptu a absurdní komedie o mezilidských vztazích a uměleckých institucích zarezonovala mezi porotou pod vedením Pedro Almodóvara. Švéd Ruben Östlund ve filmu propojuje odpozorované všední situace, inteligentní provokace a metaforický obraz současné Evropy. V příběhu ambiciózního kurátora muzea moderního umění konfrontuje ironicky liberální hodnoty a nedostatek empatie.

Ukázka z filmu The Square:

Kromě již zmiňovaného vítězného filmu The Square (Čtverec) uvede festival Be2Can a label Be2Can Distribution další oceněné snímky z Cannes.

"120 BPM" pojednává o zkázonosné vlně viru HIV ve Francii 90. let 20. století.

Velký rozruch vzbudila v Cannes prvotina francouzského režiséra Robina Campilla 120 BPM (2017), který si odnesl Velkou cenu poroty. Hrdinové snímku jsou pařížští aktivisté, kteří se počátkem devadesátých let věnují osvětě AIDS formou nenásilné guerillové války. Navzdory těžké době, kdy bylo AIDS společensky vnímáno jako nemoc narkomanů a homosexuálů, se hnutí snažilo informovat zcela bez předsudků.

Režisér kritikou ceněného snímku Leviatan (2014) Andrej Zvyagintsev se do Cannes vrátil s dramatem Nemilovaní (2017). Snímek se věnuje manželům, kteří se rozvádějí, a jejich synovi. Dvanáctiletý chlapec je odsunut na vedlejší kolej a rodičům až příliš pozdě dojde, co všechno jejich egoismus způsobil. Nemilovaní si v Cannes vysloužili Cenu poroty.

Trailer: Nemilovaní

Řecký provokatér Jorgos Lanthimos, autor těžko uchopitelného Humra (2015), si z Cannes odnáší cenu za scénář. Zaujala jeho novinka Obětování posvátného jelena (2017), která je po sérii černých komedií nepředvídatelnou fúzí hororu a moderního pojetí antické tragédie. V hlavních rolích září Colin Farrell, Nicole Kidman a objev festivalu, irský teenager Barry Keoghan.

"You Were Never Really Here" a další role pro pozoruhodného Joaquina Phoenixe.

Hned dvojí pocty se dostalo netrpělivě očekávanému návratu režisérky Lynn Ramsey, která v Cannes představila syrový thriller You Were Never Really Here (2017). Společně s Jorgosem Lanthimosem získala cenu za scénář, porota navíc ocenila herce Joaquina Phoenixe. V neobyčejně brutálním expresionistickém filmu ztvárnil traumatizovaného válečného veterána, který se mstí obchodníkům s bílým masem.

Trailer: Oklamaný

Datum distribuční premiéry má novinka v Cannes oceněné režisérky Sofie Coppoly Oklamaný (2017). Dramatický western je remakem filmu z roku 1971 a v hlavních rolích uvede Nicole Kidman a Colina Farrella. Snímek se odehrává během občanské války, z níž se na dívčí internátní školu dostane nepřátelský zraněný voják (Farrell). Zatímco mu poskytují útočiště a pečují o jeho zranění, dům se naplní sexuálním napětím a nebezpečným soupeřením. Oklamaný bude mít v českých kinech premiéru 13. července, uvede ho distribuční společnost CinemArt CZ.

Trailer: Odnikud

V kategorii hereček byla v Cannes oceněna Diane Kruger za hlavní roli v novince Fatiha Akina Odnikud (2017). Snímek pojednává o ženě, které při bombovém atentátu zahyne turecký manžel a syn. Po prvotním šoku se rozhodne pomstít. Do českých kin film uvede distribuční společnost Aerofilms.

Společnost kromě tohoto titulu koupila práva například na novinku ceněného autora Michalea Hanekeho Happy End (2017). Na filmovém trhu, který probíhal souběžně s festivalovou soutěží, si navíc distributor zajistil práva na novinku Paola Sorrentina s pracovním názvem Loro (2018), v níž se Sorrentinův dvorní herec Toni Servillo představí coby kontroverzní italský premiér a mediální magnát Silvio Berlusconi. Spíš než o úpornou sondu do světa politiky půjde o divokou jízdu plnou okázalých večírků.

Trailer: Pěkně blbě

Do kin Aerofilms uvede též americkou romantickou komedii scenáristy, režiséra a producenta Judda Apatowa Pěkně Blbě (2017), která zazářila na americkém festivalu nezávislých filmů Sundance, nebo francouzskou komedii z 18. století C’Est la Vie (2017) od tvůrců hitu Nedotknutelní (2011).

Z filmu "Lerd", který svého tuzemského distributora hledá.

Do soutěže jubilejního 70. ročníku festivalu v Cannes zasáhli i tuzemští tvůrci. Íránský film Lerd (2017) obdržel hlavní cenu v sekci Un Certain Regard. Na vzniku snímku se podílel Michal Křeček ze studia MagicLab coby koproducent a tvůrce speciálních efektů. „Snímek se k nám dostal v poslední minutě, a to hlavně kvůli bezpečnosti, protože režisér Rasoulof byl za svoje filmy perzekvován,” dodává Křeček.

Ukázka z filmu:

Snímek Lerd pojednává o rybáři Rezovi, který se snaží odolat nátlaku a zachránit svou farmu před korupčníky. Jaký tlak ale dokáže spolu se svou ženou ustát? Samotný režisér se kombinace obrazových CGI triků a reálného prostředí zprvu obával: „Měl jsem strach, že scéna bude vypadat příliš hollywoodsky a nebude zapadat do stylu mého vyprávění. Naštěstí jsme měli v pražském MagicLabu výborný tým, který s námi trpělivě dával dohromady scénu tak, aby z filmu nevyčnívala.”

Tuzemského distributora Lerd zatím nemá, dá se ale počítat, že pokud se ho žádný neujme, představí se alespoň na Festivalu íránských filmů v lednu následujícího roku.