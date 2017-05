Resident Evil: Studio má s restartem velké plány

26.5.2017 /17:00/

V Constantine Film nemarní čas. Nejenže pouhé čtyři měsíce po premiéře Resident Evil: Poslední kapitola (posledního dílu série s Millou Jovovich) oznámili restart, ale už i ví, kdo bude mít novou adaptaci slavné hry pod palcem.

A je to dost ambiciózní plán. Producentem nového Resident Evilu bude hororový huru James Wan (žánrovky Saw, V zajetí démonů, ale také blockbustery Rychle a zběsile 7 a Aquaman), který tím pádem jistí hned dva rebooty herních sérii na velkém plátně. Současně má totiž pod palcem připravovaný Mortal Kombat. Čímž se dostáváme ke jménu scenáristy. Greg Russo dostal zmíněný Mortal Kombat na starosti a nejspíš si s Wanem hodně padli do noty, neboť mu studio nově přihrálo i restart Resident Evilu.

Zdaleka nejzajímavější novinkou je ale to, že studio plánuje hned šest dílů. Proč tolik? Inu, sama herní série prošla restartem nedávno uvedeným sedmým dílem. Je proto dost možné, že studio plánuje natočit přímé adaptace her do čísla 6. Něčemu takovému by se fanoušci určitě nebránili.