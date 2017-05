Johnny English 3: Rowan Atkinson musí znovu zachránit svět

26.5.2017 /14:00/

Mělo jít o trefu do černého - parodie bondovek s milovaným panem Beanem. Co by nemohlo vyjít? Scénář bohužel pokaždé využil potenciál látky tak napůl.

Rozhodně ale nelze mluvit o neúspěchu pro studio. Filmy z let 2003 a 2011 stály po čtyřiceti milionech a vždy si odnesly z kin 4x tolik. Vydělat na sebe tedy dokázaly a speciální agent (slovo "speciální" je vzhledem k jeho neschopnostem třeba zvýraznit) Johnny English může vyrazit na další misi.

To je v podstatě i to jediné, co v tuhle chvíli o filmu víme. Není znám scenárista, režisér ani o co konkrétně půjde. Jistý je návrat Rowana Atkinsona do hlavní role, natáčení odstartuje již letos na podzim a do kin by měl Johnny English 3 přijít v říjnu příštího roku. Snad se brzy dovíme víc.