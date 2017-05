21. týden-kinopremiéry: Připlouvá Jack Sparrow a tanečnice Polina

25.5.2017 /16:30/

Poslední květnové premiéry přinášejí kapitální úlovek v podobě nových Pirátů z Karibiku: Salazarovy pomsty (2017). Jack Sparrow a spol. se na stříbrná plátna vrací skoro na den přesně po šesti letech. V kinech tenhle vizuálně nabušený velkorozpočtový blockbuster doplní Polina (2016), francouzské umělecké drama z baletního prostředí.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Držte si kyblíky s popcornem, tahle jízda bude stát za to! Piráti z Karibiku se vrací v pátém dobrodružství s podtitulem Salazarova pomsta. Dle prognóz by mělo jít o nejmonstróznější a nejujetější pokračování populární série. Australský zdroj uvádí, že jen natáčení tvůrce vyšlo na 350 milionů (!!!) dolarů. A na filmu je to pochopitelně vidět.

Původně zábavná atrakce Disneyho parku se vrací na scénu po dlouhých šesti letech. Jacku Sparrowovi (Johnny Depp) jde po krku kapitán Salazar (Javier Bardem), který si na svérázného piráta pamatuje pěknou řádku let zpátky. A hodlá mu i s úroky vrátit dávné ponížení. Sparrowovou šancí na přežití je najít bájný Poseidonův trojzubec, k němuž mu dopomůže člen královského námořnictva Henry (Brenton Thwaites) a krásná astronomka Carina (Kaya Scodelario). Dva nováčky zastiňují výše zmiňovaní herci a starý známý Geoffrey Rush, který ztvárnil Barbossu.

Trailer:

Na palubu se navíc nalodili dva talentovaní norští režiséři Espen Sandberg a Joachim Rønning, kteří byli za dobrodružství z oceánu Kon-Tiki (2012) nominovaní na Oscara. A dle dostupných recenzí se jim hollywoodský kolos podařilo se ctí ukormidlovat (prozatímní známka je 69 procent).

Z recenze Františka Fuky: "Totiž, každá sekunda tohoto filmu stála v přepočtu přibližně milion Korun českých (ano, každá sekunda) a je to na něm vidět. Akční scény, byť se v nich dějí naprosto nerealistické věci, vypadají realisticky. V několika minutách filmu hraje Johnny Depp digitálně omlazený asi o 20 let a vypadá to naprosto bezchybně. Salazarovy vlasy vlají ve větru jako kdyby pluly na vodě. Obrovská loď se otvírá jako Transformer. Moře se propadá. V podpalubí jsou zombie žraloci. Všechno vybuchuje. Všechno je barevné, hlasité a ultra trojrozměrné. Kdykoliv to začne být nudné, něco se stane. Sice něco náhodného a zcela nesmyslného, ale něco se stane. Vždycky."

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

Uvidíme, jak se novým "Pirátům" bude dařit v kinech. Producent Jerrry Bruckheimer do výroby sice nalil i tentokrát obrovské peníze, náklady na reklamu ale spolknou mnoho. A i když předchozí čtyři filmy s Jackem Sparrowem utržily téměř 3 a 3/4 miliardy dolarů, jen natáčení spolklo téměř miliardu. Nehledě na výlohy za reklamu.

Kdo nechce zažít popcornovou zábavu, může vyrazit na francouzské drama z tanečního prostředí Polina. Mladou ruskou žačku to po letech dřiny zavane do Francie, kde v ní Juliette Binoche probudí k tanci posedlost. Jenže se nedokáže zbavit starých návyků. Zda se jí podaří probudit v sobě přirozenost a uspěje v nové, moderní formě tance, na to najdete odpověď v kině.

