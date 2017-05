John Wick 3: Režisér prozradil, na co se můžeme těšit

25.5.2017 /17:30/

První díl byl hotové zjevení. Žádné zbytečné digitální blbnutí, poctivý tah na oldschoolovou akční bránu, kde rány bolí a herci se na place pěkně zapotí. Letos uvedené pokračování bylo naštěstí ze stejného těsta a fanoušci to ocenili.

V pokladnách kin nechali 2x tolik, co u jedničky. Není se proto čemu divit, že je třetí díl na cestě. Podle Chada Stahelskiho, který společně s Davidem Leitchem sérii přivedl k životu, by natáčení mohlo odstartovat buď letos ke konci roku nebo zkraje příštího. V zásadě jde hlavně o to, jak rychle se povede dát dohromady vše potřebné. Scénář se nyní píše a svou roli sehraje i volno klíčových osob. Leitch se kvůli jiným projektům již na dvojce Johna Wicka podílel jen jako scenárista (první díl se Stahelskim společně i režíroval) a před sebou má nového Highlandera. Stahelski se zase připravuje na režii Deadpoola 2. A Keanu Reeves se také nenudí. Je nepravděpodobné, že by Leitch a Stahelski nechtěli být u trojky alespoň na place, když už by ji přímo netočili (minimálně by si určitě pohlídali akci). V tuhle chvíli každopádně Stahelski doufá, že Johna Wicka 3 i zrežíruje.

Fanoušky přirozeně zajímá i příběh. Zatímco jednička byla uzavřená, druhý díl se nebál otevřeného konce. Stahelski k ději třetího dílu uvedl následující: "Chceme být ani ne tak větší, jako více ukázat z našeho světa... mám pocit, že jsme řadu drobností ve dvojce přeskočili, takže bych se k nim v příští kapitole rád vrátil a více prozkoumal různé části New Yorku. Než ukazovat nějaké obří kousky skládačky, zklidníme to a ukážeme podstatné detaily... myslím, že by byla chyba jít cestou 'budeme větší a vyhodíme do vzduchu celou dálnici'. To není náš styl. To je styl komiksů nebo bondovek."

Pokud vše půjde dobře, mohl by se John Wick vrátit do kin v roce 2019.