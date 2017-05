Expendables 4: Producent je připraven točit bez Stalloneho

24.5.2017 /15:00/

Ano, stále to platí. Sylvester Stallone odešel od Expendables 4 a nijak se na filmu nepodílí. Poslední slova producenta série Aviho Lernera, s nímž Sly nenašel společnou řeč, potvrzují, že už je herec definitivně ze hry.

Když před měsícem vycouval Stallone z natáčení Expendables 4 pro kreativní neshody s Lerenem, producent se snažil situaci krotit s tím, že nic není pevně dáno. Možná Lerner věřil, že oblíbená akční hvězda svůj postoj přehodnotí. Sly ale místo toho šel dál, upsal se řadě jiných projektů a tím dal jasně najevo, že s Expendables 4 již ve svém kalendáři nadále nepočítá.

Lerner už se s tím smířil také a neúčast Slye nevidí jako problém. Pánové se prý neshodli na tom, že chtěl být Stallone i producentem filmu. Na stole byla nabídka, že akční ikona dostane za film 20 milionů dolarů, když se pojede podle Lernera. A to se Slyovi nelíbilo. Lerner též trochu vyčítavě poukázal na to, že právě on před pár lety pomohl Stallonemu k resuscitaci kariéry (byl to Lerner, díky komu se do kin podíval poslední Rambo a Expendables).

Expendables 4 se podle Lernera začnou natáčet v průběhu příštího roku. Scénář je podle všeho hotový, akorát se bude muset přepsat Stalloneho postava (Lerner nicméně naznačil, že je ve hře i možné přeobsazení).

Největší otazník teď visí nad zbytkem týmu. Arnold Schwarzenegger se vyjádřil, že bez Stallonea do pokračování nejde, to samé bude pravděpodobně platit o Jasonu Stathamovi a Terrym Crewsovi (oba jsou Slyovi velcí přátelé). A bez nich už nám toho moc v sestavě nezbývá...