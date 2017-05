Zack Snyder odstupuje od Ligy spravedlnosti, projekt přebírá Joss Whedon

23.5.2017 /09:30/

Liga spravedlnosti má dorazit do kin již za půl roku a nakonec nebude jen dítětem Zacka Snydera. Režisér, který stál u zrodu DCEU (režíroval Muže z oceli, Batman v Superman a Ligu spravedlnosti) odstupuje z osobních důvodů.

Letos v březnu postihla Snyderovu rodinu velká ztráta - jeho dcera spáchala sebevraždu. Snyder se chtěl ponořit do práce a tím na bolest zapomenout, nakonec ale usoudil, že bude raději s rodinou a Ligu spravedlnosti přenechá jiným. Snímek je sice již v postprodukci, v létě ho ale čekají předem plánované dotáčky. U těch už Snyder nebude a Liga spravedlnosti je tak první komiksovkou nové éry, kterou dokončí jiný režisér, než jaký ji natočil.

Otěže po Snyderovi přebírá Joss Whedon, který má s komiksovými adaptacemi své zkušenosti (režíroval oba díly Avengers) a k DCEU již před nějakou dobou "přestoupil" (měl by pro Warnery režírovat a psát Batgirl).

Snyder ke svému odchodu uvedl následující: "Myslel jsem, že to bude očišťující, upnout se na práci, pohřbít to v sobě a vidět, jestli je to ta cesta. Nároky téhle práce jsou ale velké. Pohlcující. A v posledních dvou měsících jsem si uvědomil... rozhodl jsem se odstoupit od filmu, být s rodinou, dětmi, těmi, kteří mě opravdu potřebují. Mají to těžké. Já to mám těžké."

Společně se Snyderem od Ligy spravedlnosti odstoupila i jeho manželka Deborah Snyder, která obvykle všechny Zackovy filmy produkuje.