28.5.2017 /09:00/

První pohled na film Můj malý Pony

Šestici snad nejslavnějších poníků na světě čeká zcela nové filmové dobrodružství, která nás zavede do podmořského světa. Ukazuje to úplně první obrázek z filmu My Little Pony: The Movie.

Premiéra je naplánována na 12. říjen letošního roku a právě tehdy se před očima diváků začne odvíjet příběh, kdy se šest kamarádek z Ponyville bude muset přeměnit na mořské poníky a vydat se na cestu pod hladinu, aby našly nové přátele a zachránili svůj domov. Mezi novými postavami bude třeba princezna Skystar nebo královna Novo, které si můžete na obrázku prohlédnout. Kromě prvního vizuálu tvůrci představili též verzi 360º, na které si můžete podmořský svět prohlédnout do nejmenšího detailu. Fanouškům jistě nebude dělat problém na obrázku najít Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Rarity, Applejack, Fluttershy, Rainbow Dash a Spikea. A jak všichni jistě ocení, každá z hrdinek se tu věnuje tomu, co má nejraději a v čem vyniká. Rainbow Dash miluje rychlost, tak proč si nezazávodit s delfíny? Rarity si nenechá ujít místní lázně, Applejack nezapře lásku k rodeu, Fluttershy ke všem zvířátkům světa, Pinkie Pie oslavuje vždy a všude. A Twilight Sparkle se neustále učí, tentokrát možná o nějakém novém elementu... Upoutávka: My Little Pony Film režíruje Jayson Thiessen podle scénáře od Rity Hsiao, Lauren Faust, Meghan McCarthy a Michaela Vogela.