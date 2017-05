US tržby: Vetřelec si pořád umí najít své věrné diváky. Bude jich ale dost?

22.5.2017 /19:00/

Ale není jich tolik, kolik by člověk od podobné značky čekal. Nový zářez Ridleyho Scotta do známého universa dokázal jen těsně urvat první příčku.

Strážci Galaxie Vol. 2, kteří se hráli již třetí víkend, skončili nakonec druzí s 35 miliony dolary a celosvětově mají téměř tři čtvrtě miliardy. Vetřelec: Covenant jim první příčku ukradl díky pouhému jednomu jedinému milionu.

Start za 36 milionů dolarů je... problematický. Není to vyloženě málo, to je třeba říct na úvod. Vetřelec: Covenant stál 97 milionů a celosvětově již má 117, takže by se s přehledem měl zaplatit a pojistit existenci dalšího dílu. Oproti Prometheovi, který startoval v roce 2012 za 51 milionů, jde ale o jednoznačné zklamání. Ale dejme tomu, že u Promethea hodně udělal hype, neboť šlo o "velký návrat Ridleyho Scotta" k Vetřelcům. Covenant už je "jen" dalším návratem, takže to není takové terno. Snad film vydělá. Všem fanouškům nemusí vonět, jakým směrem se Scott v prequelech vydal, ale když už něco (lidově řečeno) nakousl, bylo by fajn, kdyby to mohl dokončit.

Na třetí místo se prodrala druhá novinka, romantické drama Všechno úplně všechno, které otevřelo za 12 milionů. Jde o adaptaci stejnojmenné knihy, recenze dopadly průměrně a startovné lze považovat za úspěch, neboť film stál pouhých 10 milionů. Posledním nováčkem v TOP10 je čtvrtý Deník malého poseroutky. Otevřel za 7 milionů a pro sérii to bude pravděpodobně znamenat konečnou. Nejenže byl rozpočet 3x větší, ale předchozí díly otevřely za 23, 22 a 14 milionů. Diváci poseroutkovi evidentně odrostli.

Jak si vedly ostatní filmy, to zjistíte v našem kompletním žebříčku US tržeb.