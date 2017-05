CZ tržby: Covenant si vyšlápl na druhé Strážce Galaxie. Jak to dopadlo?

22.5.2017 /14:18/

Téměř pět let po Prometheovi (2012) se do kin vrátil druhý prequel kultovního Vetřelce (1979), snímek Vetřelec: Covenant (2017). O premiérovém víkendu se utkal s komerčně ceněnými Strážci Galaxie Vol. 2 (2017) nebo akčním fantasy filmem Král Artuš: Legenda o meči (2017). Jak se Covenantovi a dalším dařilo?

Vetřelec: Covenant

U diváků to dle očekávání vyhrála právě novinka Ridleyho Scotta. Vetřelec: Covenant měl k dispozici 152 kin, což mu vedle ověřené značky vyneslo 56.529 diváků. Ti v pokladnách nechali 8.4 milionů korun. Je to hodně, nebo málo? Víc než téměř pět let starý nástup Promethea. Ten startoval začátkem června 2012 a do 79 kin na něj vyrazilo lehce přes 48 tisíc diváků. V pokladnách tenkrát nechali 8 milionů korun, což není o moc míň než v případě premiérovaného Covenanta. Zřejmě víc zafungovaly 3D projekce. Covenant měl navíc oproti Prometheovi přes 70 kin k dobru, tudíž je jeho komerční úspěch poněkud rozpačitý.

V severoamerických kinech Prometheus před lety otvíral s 51 miliony dolary, tento víkend diváci za Covenanta zaplatili "jen" 36 mega, což stačilo s odřenýma ušima na první místo před Strážci Galaxie Vol. 2, kteří se mezi komerční elitou drží již třetí víkend. Vetřelec: Covenant se jistě zaplatí, ale už nejde o tak očekávaný titul jako po dlouhých desetiletých Scottem režírovaný Prometheus.

Strážci Galaxie Vol. 2

V USA jsou stále prvotřídní, u nás jim tři víkendy od premiéry trochu dochází dech. Řeč je o druhých Strážcích Galaxie, kteří skončili druzí s návštěvností 22.697 diváků a 3.4 miliony korun na kontě. Komediální vesmírná marvelovka se ale promítala v pouhých 60 kinech, tudíž odskok Covenanta tolik nepřekvapí. Za necelý tři týdny od uvedení mají Strážci Galaxie Vol. 2 na kontě téměř 230 tisíc platících diváků a 35 milionů korun. Celosvětově má film s rozpočtem 200 milionů dolarů tržby přes 732 mega. Přiteče do Marvelu miliarda?

Král Artuš: Legenda o meči

Třetí příčka patří novince Guye Ritchieho Král Artuš: Legenda o meči. Druhý víkend od premiéry na dobrodružné fantasy s humornými prvky vyrazilo do 60 kin 14.746 platících. Za lístky utratili 2.22 milionů korun. Za necelé dva týdny má Ritchieho cesta do středověku na kontě necelých 50 tisíc diváků a 7.34 milionů korun. Celosvětově snímek s mohutným rozpočtem 175 milionů dolarů utržil 93 mega. Komerčně to Ritchiemu po veleúspěšné sérii o Sherlocku Holmesovi vůbec nevyšlo.

Mimi šéf

Delší dobu se mezi komerčně nejúspěšnějšími drží též animovaný Mimi šéf (2017). Novinka studia DreamWorks je aktuálně čtvrtá s návštěvností 11.282 diváků a tržbami 1.53 milionu korun. Svérázné batole v obleku přitáhlo za necelým 5 týdnů do kin téměř 235 tisíc platících. Tržby se blíží 30 milionům.

Ze čtvrtečních novinek se do žebříčku Top 20 Unie filmových distributorů dostal ještě koprodukční animák Příšerky pod hladinou (5. místo, 10.388 diváků, 1.37 milionů korun) a slovenská komedie Cuky Luky Film (9. místo, 2.046 platících, 284 tisíc korun).

Kráska a zvíře

Z dlouhodobého pohledu je na tom v rámci Top 20 nejlépe hraná disneyovka Kráska a zvíře (2017). Aktuálně je 10. a celkově má na kontě téměř 348 tisíc diváků a tržby 50 milionů. Studio Disney ví, co dělá. A opět mu to vychází na výbornou. Celosvětově totiž hraná verze animované klasiky utržila přes 1 miliardu 221 milionů dolarů. Snímek vyšel na 160 mega.