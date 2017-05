Monstrum: Televize odvysílá tragický příběh autora Stalinova sousoší

21.5.2017 /18:30/

Postavil největší Stalinův pomník v Evropě. Jeho slavnostního odhalení se ale nedožil. Film Monstrum (2017) vypráví příběh sochaře Otakara Švece, který vyhrál politicky ostře hlídanou soutěž, jež ho nakonec zničila. Stavba Stalinova pomníku ho stála nejen velké pracovní vypětí, ale i ztrátu uznání přátel a kolegů, život jeho ženy a nakonec i ztrátu života vlastního.

„Otakar Švec byl velice talentovaný sochař, který se bohužel zapsal do povědomí národa pouze Stalinovou sochou, a to byla pro něho vlastně tragédie. Jeho ostatní díla totiž byla na svou dobu mimořádně progresivní,“ říká ke své postavě představitel hlavní role Jan Novotný. „Otakar Švec se do soutěže sám nepřihlásil, on byl vyzván – jako ostatně další plejáda kvalitních i nekvalitních sochařů.“

Zuzana Stivínová a Jan Novotný ztvárnili v Monstru manželský pár Švecových.

Herečka Zuzana Stivínová, představitelka Švecovy manželky Vlasty, jej doplňuje: „Švecova tvorba byla do té doby opravdu originální a výjimečná. Myslím, že lidé znají jeho dílo, určitě jeho Motocyklistu, ale kolikrát nevědí, že je to ten Švec, autor Stalina. A málokdo si už vzpomene, jak skončila paní Švecová, ale proto tu je film Monstrum, aby ten příběh vyprávěl.“

„Pomník a jeho autora od sebe oddělit nelze. Mohutnost toho monstra a tragédie malého člověka společně tvoří jedno téma. Člověk, tvůrce a doba. A cosi, čemu se dá říkat Démon souhlasu. Každý, i nejinteligentnější člověk mu může vždycky, všude a znovu podlehnout,“ říká režisér Monstra Viktor Polesný, autor Českým lvem oceněného televizního filmu Zločin v polné (2016).

U poutávka na Monstrum:

První polovina padesátých let byla snad nejbezohlednější a nejtíživější v moderních dějinách naší země. Kult sovětského vůdce Josifa Vissarionoviče Stalina sílil a Praha, jako jedno z mála měst, stále neměla jeho sochu. Vítězný návrh pak nebyl pouze poctou vůdci, byl to masivní pomník československého a sovětského lidu v čele s generalissimem. Sousoší bylo přes třicet metrů vysoké, na jeho vytvoření bylo použito přes 17 tisíc tun žuly a stál přes 140 miliónů tehdejších korun. Otakar Švec cítil, že je to rozporná, nebezpečná výhra, ale kdyby couvl, zaplatil by životem. Složitou práci na pomníku navíc komplikovaly absurdní požadavky komunistické strany, které neměly nic společného se sochařinou.

Pro potřeby natáčení vznikl model Stalinova pomníku přímo na jeho původním místě – na pražské Letné. Model se vyráběl v dílnách na Kavčích horách v reálné velikosti dle dobových materiálů a dostupné dokumentace. Přípravy si vyžádaly několik měsíců, přímo na Letné stavba trvala necelý týden včetně montáže šest metrů vysokého lešení, na kterém byl model umístěn.

Pro natáčení filmu vybudovali na Letné část Stalinova pomníku znovu.

Odborným poradcem při přípravách makety byl sochař Kurt Gebauer. K filmu říká: „Monstrum je důležitý film. V době toho příběhu jsem žil, poslouchal vyprávění, četl o tom. Pro běžného občana je to banální tragikomický příběh zdejších absurdních dějin. Filmem se zviditelnilo, do jaké neřešitelné situace se může dostat nadaný člověk na vrcholu kariéry v situaci šíleného společenského režimu. Přiznám, že na konci filmu jsem byl dojat.“

Dramatický příběh Monstrum uvede ČT1 v neděli 28. května ve 20:15.