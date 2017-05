22.5.2017 /11:30/

Poznejte tajnou historii Twin Peaks (SOUTĚŽ)

Dnes ve 3:00 středoevropského času odstartovala dlouho očekávaná třetí řada televizního seriálu Twin Peaks (2017) scenáristy Marka Frosta a kultovního režiséra Davida Lynche. Na scénu se vrací agent Cooper (Kyle MacLachlan), který je o 25 let starší, aby řešil... Co vlastně? To ještě nevíme.

Spolu s novou osmnáctidílnou sérií Twin Peaks se do českých knihkupectví dostává též kniha scenáristy a spisovatele Marka Frosta "Tajná historie Twin Peaks". Ve spolupráci s nakladatelstvím JOTA přinášíme soutěž o 5 exemplářů historického románu, který je pro fanoušky kultovního seriálu jednoduše povinností. 5 šťastlivců se může těšit na knihu Marka Frosta "Tajná historie Twin Peaks" (zdroj: Nakladatelství JOTA) Anotace: Když se v roce 1990 na televizních obrazovkách objevil seriál Městečko Twin Peaks, získal si okamžitě srdce fanoušků po celém světě a stal se jedním z nejkultovnějších televizních seriálů. Režisér David Lynch vybudoval bizarní, fantaskní a často děsivý svět zdánlivě poklidného maloměsta, v němž se postupně rozplétá předivo záhad, započatých vraždou mladé dívky. Ale byl to skutečně opravdový začátek všech podivností, které jsou s městečkem Twin Peaks spojeny? Nyní přichází spolutvůrce přelomového díla, scenárista a spisovatel Mark Frost s příběhem, na který miliony fanoušků čekaly dlouhých 25 let. Kniha Tajná historie Twin Peaks rozšiřuje svět původního seriálu a nevysvětlitelné jevy, ke kterým zde docházelo, zasazuje do vrstevnatého a rozsáhlého příběhu. Na jeho počátku se prostřednictvím cestovních deníků Lewise a Clarka vracíme na samý počátek 19. století, k prvním kontaktům Američanů s domorodými indiány. Vše totiž nasvědčuje tomu, že kořeny záhad leží hluboko v dávné minulosti. Jedno tajemství však vede ke druhému… až k závěrečným šokujícím událostem… (Nakladatelství JOTA) Tvorba Davida Lynche a Marka Frosta Máte rádi tvorbu Davida Lynche a Marka Frosta? Chcete vyhrát jednu z pěti knih "Tajná historie Twin Peaks"? Zúčastněte se naší nové redakční hry a získejte na první pokus co nejvíce bodů. Z 20 nejúspěšnějších vylosujeme 5 výherců Frostovy knihy. Bodování soutěže uzavřeme v pondělí 29. května ve 12:00. Než se pustíte do nové série Twin Peaks, kterou do České republiky přináší HBO, připomeňte si předchozí díly a film v následující rekapitulaci.