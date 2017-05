Vetřelec: Covenant - Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší

19.5.2017 /19:00/

Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu Vetřelec (1979). Teď se otec ikonické franšízy opět vrací do světa, který vytvořil, aby prozkoumal jeho nejtemnější zákoutí ve filmu Vetřelec: Covenant (2017) a přinesl nová dobrodružství, která vám zrychlí tep.

Na palubě vesmírné lodi Covenant panuje hluboké ticho. Posádka a další 2 tisíce duší na palubě průkopnického plavidla jsou v hluboké hibernaci, takže umělá bytost Walter (Michael Fassbender) bloumá chodbami sama. Loď je na cestě k vzdálené planetě Origae-6 na opačné straně galaxie, kde, jak osadníci doufají, založí novou základnu pro lidstvo. Klid ale skončí, když výbuch blízké hvězdy roztrhne energetické plachty Covenanta, což vyústí v tucty obětí a výrazně změní směr celé mise.

Přeživší členové posádky brzy objeví něco, co vypadá jako neprozkoumaný ráj, neporušený Eden s horami, jejichž vrcholky jsou skryty v mracích a se stromy tyčícími se do ohromné výše. To, co našli, je však ve skutečnosti temný a smrtící svět plný nepředpokládaných zvratů. Tváří v tvář strašné hrozbě, která přesahuje jejich představivost, se napadení průzkumníci musí pokusit o trýznivý útěk.

Deset let po událostech vylíčených ve Scottově Prometheovi (2012) se Vetřelec: Covenant vrací ke kořenům režisérovy průlomové ságy. V šestém dílu této blockbusterové série se vizionářský režisér přibližuje k odhalení původu matky všech vetřelců, smrtícího Xenomorphu z původního filmu.

Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev

„Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent Mark Huffam. „To byla naše úplně první konverzace – udělat to tak, aby se z toho všichni podělali.”

Jestli někdo umí diváky vyděsit chytrým a důmyslným vyprávěním, je to Scott. Jeho původní Vetřelec zůstává měřítkem hororového žánru - psychicky napnutý a nepříjemně klaustrofobní film, stejně štíhlý a efektivní jako lesklá, hladká a brutální bestie, která původně pronásledovala Ellen Ripleyovou a posádku vesmírné lodi Nostromo v roce 1979. „V určité legraci jsem o Vetřelci vždycky přemýšlel jako o opravdu dobře udělaném B-filmu,” říká Scott. „Podtext byl velmi jednoduchý – prostě sedm lidí zamčených ve starém tmavém domě a někdo zemře první a někdo přežije.”

Ridley Scott

Ve filmu Vetřelec: Covenant se na Oscara nominovaný filmař snažil znovu zachytit stejně zlověstnou atmosféru neustále přítomného nebezpečí a děsu a současně nabídl nové pohledy, které dodají mytologii Vetřelce hloubku. Sám říká, že tento přístup byl nezbytný, aby příběhu zachoval svěžest a překvapení. „Nemůžete si vystačit s tím, že vás neustále v chodbách honí příšera – časem to začne nudit,” říká Scott. „Připadalo mi, že se nikdo nezeptal, kdo to vytvořil a proč. Samozřejmě můžete říct, že příšery jsou z vesmíru, bohové jsou z vesmíru a vytvořili to inženýři z vesmíru. Jenže nevytvořili. Covenant to celé otočí.“

„Myslím, že Ridley potvrzuje, že velcí mistři dělají opravdu vše jednoduché, lehké a s láskou,“ říká mexický herec Demián Bichir, který ve filmu ztvárnil člena posádky Lopea. „Samozřejmě svému řemeslu velmi dobře rozumí a je velmi chytrý. Způsob, jakým všechno řeší, je jednoduchý a v rámci celé složité situace prostý. Má víc energie než my všichni dohromady. Vždycky tam je a vždy je připraven.“

Michael Fassbender ztvárnil hned dvě postavy - Davida a Waltera.

Fassbenderův rošťácký smysl pro humor

Zatímco pro Bichira tohle byla první příležitost pracovat se Scottem, pro Michaela Fassbendera šlo po Prometheovi a Konzultantovi už o třetí společnou spolupráci. „Michael je skvělý herec, který má navíc úžasný smysl pro humor,” říká Scott. „Práce s ním mě vždycky bavila, což je velmi důležité. Hodně mě baví Michaelův rošťácký smysl pro humor.“

Protože nebezpečí roste závratnou rychlostí, musí posádka Covenantu zastavit odvážnou záchrannou misi, pokud má někdo z nich uniknout. „Film se odehrává jako v šíleném klipu,” říká představitelka Danielsové Katherine Waterstonová. „Není tam žádný čas na to, aby postavy zpracovaly to, co se děje. Všichni musí rychle jednat.”

Catherine Waterstonová v důležité roli filmu Vetřelec: Covenant.

Waterstonová se soustředila na to, aby Danielsová získala místo v širším odkazu Scottových žen – hrdinek, mezi které patřila i Ellen Ripleyová, kterou hrála Sigourney Weaver. „Ridley je režisér, který vždycky ztvárňuje ženy čestným a uvěřitelným způsobem, vždycky ho zajímaly tyhle typy postav,” říká Waterstonová. „Danielsová je typ člověka, který se ukáže během krizí. Na začátku filmu je schopná a chytrá a ve své práci je dobrá, ale nemyslím si, že by se považovala za nějakou hrdinku. Jak se ale události v průběhu filmu vyvíjejí, je schopná fungovat a myslet jasně a skvěle právě v těchto krizových chvílích. Bylo pro mě jednodušší ji chápat jako ženu, která postupně pochopí, že je schopná a odvážná, než kdyby se už narodila připravená k bitvě. Neznám nikoho takového.”

Fyzická stránka role vyžadovala, aby herečka absolvovala obtížný fitness trénink, rozsáhlý bojový trénink a podrobné lekce v zacházení se zbraněmi. „Připadala jsem si jako na hřišti,” říká herečka. „Bylo zábavné se učit choreografii boje a objevovat agresivní stránku sebe samé, kterou nemám v běžném osobním životě nebo ve filmech moc příležitostí odhalit.”

Xenomorphův velkolepý návrat

I když rázná postava Katherine Waterstonová doplňuje zástup Scottových silných hrdinek, děsivé hrozby, kterým čelí, jsou nové a neokoukané – dokonce až do okamžiku, kdy klasický Xenomorph nakonec udělá svůj velkolepý a vrcholný návrat.

„Vetřelec: Covenant je pro mě v mnoha ohledech jako první Vetřelec,” říká herec Michael Fassbender. „Je drsný a temný a od začátku, kdy Covenant zasáhne vesmírná bouře, je to řada událostí rychle za sebou, které se nezastaví až do posledního filmového obrazu. Myslím, že to bude nejstrašidelnější ze všech filmů.”

Ridley Scott a Catherine Waterstonová během natáčení.

„Doufám, že ten film lidi dost zneklidní, že jim rozproudí krev v žilách a spustí pěkné bušení srdce,” říká režisér Scott. „A doufám, že vám z toho vyschne v krku, ale že nebudete schopni odtrhnout oči od plátna.”