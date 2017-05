20. týden-kinopremiéry: Příšerky pod hladinou i ve vesmíru

18.5.2017 /17:00/

Do kin míří čtyři novinky, ale jedno je jisté, pozornost se soustředí výhradně k dobrodružnému sci-fi hororu Ridleyho Scotta Vetřelec: Covenant (2017). Distributoři proti němu postavili artové drama Sibiřský deník (2016), animované Příšerky pod hladinou (2017) a slovenskou komedii tuzemského režiséra Karla Janáka Cuky Luky Film (2017).

Vetřelec: Covenant

Posledního listopadu mu bude 80 let, má 4 nominace na Oscara, rytířský řád a v portfoliu nejednu klasiku, která se zapsala do dějin kinematografie. Producent a režisér Ridley Scott vrací na scénu kultovního Vetřelce v novém vesmírném dobrodružství Vetřelec: Covenant. Snímek navazuje na Promethea (2012) a jde tedy o druhý prequel k legendárnímu Vetřelci (1979). V Covenantovi se posádka stejnojmenné lodi vydává kolonizovat vzdálenou planetu. Narazí na idylický ráj, který se ovšem brzy změní v nejděsivější noční můru plnou smrtících monster. Podaří se posádce uniknout ze skutečného pekla? Dle dostupných recenzí je Covenant povedenější než Prometheus, ubylo filozofování, přibylo akce a nestvůr - těšit/bát se tedy budete nejen (na) Vetřelce.

Upoutávka:

Jaký je výsledný film? Cituji kolegu Tomáše Chválu: "Ano, Prometheus byl jinde, ale ve svém stylu konzistentní. Covenant naproti tomu těká a pravé hororové inferno, které patří mezi to nejintenzivnější v rámci série, se přepíná do částí, kdy postavy dumají nad smyslem bytí, zatímco do toho hrají na flétnu. Díky tomu jsem nyní, hodinu pro projekci, na vážkách, jak moc se mi vlastně Covenant líbil a kam bych ho kvalitativně mezi jednotlivé díly zařadil. Potvrdil jsem si každopádně to, že jako fanouška vesmírných hororů mě nejvíc baví, když se film přesune do chodeb vesmírných lodí a ubikací, kde mi přijde, že je Vetřelec nejvíc doma. Body navíc za to, že samotný zrod monstra (konečně dostaneme pořádnou odpověď) dává docela smysl, film má velmi slušné tempo a postavy se tentokrát (v rámci možností) chovají, když už ne logicky, alespoň lidsky. Nemluvě o na žánr dobrých hereckých výkonech. Těším se určitě na trojku, která by se, vzhledem k vývoji, opět mohla o něco víc přiblížit klasice z roku 1979."

Vetřelec: Covenant

Všechny tuzemské recenze Covenanta si přečtete zde. Průměrná známka je prozatím na 59 procentech. Na RottenTomatoes dávají 77 procent. Pro fanoušky jde samozřejmě o povinnost zajít na "nejnovějšího Vetřelce" do kina. Jen dodávám, že tuzemský distributor snímek uvádí jako mládeži do 15 let nepřístupný. Osobně bych to spíš viděl jako 18+. Projděte si uvolněná videa a udělejte si názor sami.

Po příšerách z vesmíru přicházejí na řadu Příšerky pod hladinou. Svérázná parta podvodních tvorů neplánovaně spustí atomový výbuch a bude se muset postarat o nápravu zkázonosných událostí. Dle upoutávky to vypadá na nedramatickou podívanou pro nejmenší. Režíruje na poli celovečerní tvorby debutující Julio Soto Gurpide. Film vznikl ve španělsko-americké koprodukci.

Režisér Karel Janák zazářil v průběhu nového milénia komerčně úspěšnými a populárními Snowboarďáky (2004) a Rafťáky (2006). Poté následovala řada méně sledovaných filmů pro kina a televizi.

Nyní se Janák představuje coby autor slovenské komedie Cuky Luky Film, v níž se pokouší naroubovat na příběh jedné módní ikony a její kamarádky světovost a nadhled. Cuky Luky je slovenský fenomém na poli hraných skečů a tímto filmem se dostává i do českých kin a ve staronové seriálové verzi od jiného režiséra též na internet. Recenzenti prozatím dávají 53 procent.

Na závěr se představuje černobílé koprodukční drama Sibiřský deník, na jehož vzniku se podíla i česká strana. Artově laděný film se věnuje osudu lotyšské umělkyně Melánie Vanagsové, kterou Rudá armáda deportovala během 2. světové války na Sibiř. Žena zde spolu se svým synem strávila 16 let, aby nakonec podala svědectví o otřesných zvěrstvech a nelidských podmínkách. Podobnému tématu se v ryze české produkci bude věnovat též snímek 8 hlav šílenství s Anetou Langerovou v hlavní roli perzekuované ruské básnířky.

