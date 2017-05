Claire Foy se možná stane novou Lisbeth Salanderovou

18.5.2017 /12:00/

Studio Sony Pictures plánuje natočit snímek vycházející z knihy Dívka v pavoučí síti, která je pokračováním úspěšné trilogie Milénium Stiega Larssona. Autorem posledního čtvrtého dílu je David Lagercrantz, který pro Lisbeth a Mikaela připravil nové vražedné dobrodružství.

Režisérem snímku bude Fede Alvarez a novou Lisbeth Salanderovou by se po Noomi Rapace (originální švédská filmová trilogie Milénium) a Rooney Mara (Muži, kteří nenávidí ženy v režii Davida Finchera) mohla stát Claire Foy, hvězda seriálu The Crown (2016), který pojednává o královně Alžbětě II.

Claire Foy v seriálu The Crown.

Dívka v pavoučí síti vyšla v roce 2015 a její oficiální popis zní následovně:

Mikael Blomkvist a Lisbeth Salanderová opět spolu. Časopis Milénium má nové majitele a proslýchá se, že investigativní novinář Mikael Blomkvist je vyhořelý a uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě v noci Blomkvistovi zavolá profesor Frans Balder, přední odborník na výzkum umělé inteligence. Balder mu sdělí, že pro něj má důležité informace a že se setkal s výbornou mladou hackerkou, která se podobá někomu, koho Blomkvist velice dobře zná. Mikael Blomkvist doufá v exkluzivní reportáž, kterou on i Milénium tak zoufale potřebují. Ovšem Lisbeth Salanderová má jako obvykle své vlastní plány. Nadešel čas, aby se jejich cesty ještě jednou zkřížily.

Jedinou překážkou je podle médií fakt, že se Claire Foy již upsala k natáčení životopisného snímku First Man o Neilu Armstrongovi, který by mohl plány filmařů zhatit a Foyové v natáčení nového thrilleru zabránit. I na to je ale prý Sony připraveno a v rukávu má schovanou rezervu v podobě Felicity Jones.