Colin Firth bude prchat před nástupem nacistů

20.5.2017 /10:00/

Nové životopisné drama Benjamin’s Crossing našlo svého ústředního hrdinu v Colinu Firthovi. Ten se ujme hlavní role německého židovského filosofa, intelektuála a kulturního kritika Waltera Benjamina.

Scénář vychází ze stejnojmenné knihy Jaye Pariniho, který je spolu s Devonem Jersildem i autorem scénáře. Kniha Benjamin’s Crossing je fiktivní verzí posledních okamžiků Benjaminova života. Skutečně žijící Walter Benjam v roce 1932 utekl z rodného Německa do Španělska, aby později přesídlil do Francie, kde pokračoval ve své práci. Když ale v roce 1940 nacisté vtrhli i do Francie, byl Benjamin opět nucen uprchnout do Španělska. Tamní fašistická vláda měla příkaz všechny židovské uprchlíky vracet zpět. To by znamenalo, že se Benjamin dostane do rukou nacistů. Aby tomu předešel, raději spáchal sebevraždu předávkováním morfiem.

Tuto skutečnost však filmaři chtějí podle Pariniho fikce předělat: Noc před tím, než do jeho bytu vtrhne gestapo, opouští Walter Benjamin svůj byt v Paříži s odhodláním utéci přes Pyreneje do Španělska. Uprchlíky přes hranice převádí odvážná Lisa Fittko. Navzdory Benjaminovu chatrnému zdraví se Lisa rozhodne, že ho vezme s sebou. Vede tak nesourodou skupinku uprchlíků na smělou výpravu, která navždy změní jejich životy.

Natáčení filmu začne na podzim letošního roku. Režíruje Pat O’Connor (Listopadová romance) Producenty jsou Carl Effenson, Sally Jo Effenson, Lucas Jarach, Robert Ogden Barnum a Nadine de Barros.