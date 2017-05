Zac Efron se stane sériovým vrahem

18.5.2017 /10:00/

Zac Efron ztvární vraha Teda Bundyho v novém nezávislém snímku s názvem Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile v režii Joa Berlingera.

Autorem scénáře je Michael Werwie a v centru jeho dění je nefungující vztah mezi Bundym a jeho přítelkyní Liz. Bundy se dopustil mnoha vražd a znásilnění mladých dívek a žen. V jeho hrůzných činech mu pomáhal neuvěřitelný šarm, kterým si získával jejich důvěru. Vraždil chladnokrevně a drze. Všichni, kdo ho poznali, hovoří o lidské zrůdě bez citů.

Byla to právě Liz, která policii několikrát upozorňovala na to, že by Bundy mohl být pachatelem přibývajících neobjasněných vražd. Policie jí zpočátku nevěřila a i Liz v podivném vztahu s Bundym pokračovala. Vše skončilo v roce 1978, kdy Bundyho konečně zatkla policie. Jeho poprava se uskutečnila v roce 1989 na Floridě. Po letech popírání se před svou popravou přiznal k 30 vraždám mezi lety 1974 – 1978. Skutečné číslo zločinů ale mohlo být mnohem vyšší i s ohledem na to, že mohl začít vraždit daleko dříve. Dodnes má policie velké množství případů neobjasněných a podle určitých stop je mohl spáchat právě Bundy. To už se ale nikdy nikdo nedozví.

Natáčení Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile začne v říjnu, do té doby se jistě dozvíme bližší informace i to, jaká herečka Zaca Efrona doplní.