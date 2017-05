Johnny Depp se ustanoví novým králem džungle

17.5.2017 /17:00/

Kdo se ovšem bojí, že si po potrhlém pirátovi obleče leopardí roušku a střihne si roli Tarzana, můžeme vás uklidnit, že nikoli. King of the Jungle je černá komedie z pera Scotta Alexandera a Larryho Karaszewskiho.

Jejich příběh vychází z článku s názvem John McAfee’s Last Stand od Joshuy Davise, který otiskl časopis Wired. Joshua v něm popisuje prapodivný životní příběh technologického magnáta Johna McAfeeho, tvůrce softwaru McAfee Antivirus. Vydělal majlant, opustil civilizaci a přestěhoval se do džungle v Belize. Tam založil tábor ve stylu plukovníka Kurtze z filmu Apokalypsa (režie Francis Ford Coppola) plný zbraní, sexu a šílenství.

Ve snímku King of the Jungle se investigativní novinář časopisu Wired uvolí udělat s McAfeem rozhovor, když ale přijede do Belize, stane se rázem součástí McAfeeho sílící podezíravosti, záludné reality a vraždy.

Kromě Johnnyho Deppa žádná další jména týkající se hereckého obsazení neznáme. Režírovat budou Glenn Ficarra a John Requa. Kromě režie budou oba snímek i produkovat spolu s Dawn Ostroff, Jeremym Stecklerem, Charliem Gogolakem a Joshuou Davisem. Výkonnými producenty jsou Marc Butan a Joshuah Bearman.