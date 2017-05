Valerie představuje videoklip Stupid Doll

17.5.2017 /20:17/

Nechce se stát obětí šoubyznysu. Zpívá o tom ve své vůbec první veřejně prezentované skladbě „Stupid Doll“, v níž se strefuje do měňavého pozlátka světa celebrit. Paradoxy ji ale neminou, neboť mladá herečka, zpěvačka a skladatelka Valerie Vachlerová k písničce natočila videoklip, který je v mnoha ohledech jedinečný. Ať už se to týká na české poměry výjimečných finančních nákladů, či délky přípravy a způsobu natáčení.

Kvůli trikové náročnosti se klip „Stupid Doll“ točil několik dnů synchronně ve dvou na sobě nezávislých ateliérech. Pokud by se na něm pracovalo při běžných výškách honorářů a sazbách za pronájem prostor či techniky, rozpočtem by se rázem zařadil mezi nejdražší hudební klipy posledních dekád.

foto: Zdeněk Sokol

Produkce, režie i scénáře se ujal otec mladé zpěvačky Petr Vachler. Valerie v něm během necelých čtyř minut osmkrát kompletně změní vizáž a v několika momentech ji na scéně uvidíte ve všech podobách najednou. Do parády si ji vzaly profesionálky, kostymérka Lenka Pavlů a vizážistka Zuzana Machalová, ve spolupráci s Make-Up Institutem Praha. Na choreografii s Valerií spolupracovaly tanečnice ze školy uznávaného Yemiho A.D. Tereza Palanová a Markéta Maki Kafková. Celý klip vznikl v ateliérech Pokrok a postprodukci Pokrok.

foto: Zdeněk Sokol

„Nechci být hloupá panenka, která musí před ostatními vypadat co nejlíp. Ten klip, kde se objevuju v různých podobách, má paradoxně říct, že tohle všechno nejsem já,...“ vysvětluje Valerie. Od dětství se věnuje tanci, od něhož se pak dostala k hudbě. První písničku „True Face“ (její druhý videoklip, na kterém tvůrci nyní pracují) složila ve třinácti letech, začala pracovat na zpěvu a lepší angličtině. „Stupid Doll“ složila na počítači a s výsledkem jí pomohl někdejší člen Support Lesbiens, hudební aranžér Yarda Helešic, s kterým Valerie spolupracuje i na dalších písních.

Kromě své přirozené podoby na sebe během natáčení „Stupid Doll“ vzala Valerie osm odlišných identit – například sportovkyni, indiánku, parádnici v růžových šatičkách, Asiatku z manga komiksů… Jak sama říká, vůbec pro ni nebylo těžké si ty „top holky“ zahrát, protože je vídá všude kolem sebe. „Vzpomínám si, že jsem stála na placu v extravagantním kostýmu, a když se řeklo akce, ego stouplo o několik levlů výš... Tenhle svět přetvářek dokáže rychle strhnout a proto jej paroduji.“

foto: Zdeněk Sokol

Na přípravách dvoudenního natáčení se podílela i ředitelka Make-Up Institutu Praha Markéta Davidovič. Vedoucí profesionálního studia, která si vychovává vlastní mladé talenty, si spolupráci se zpěvačkou Valerií a režisérem Petrem Vachlerem pochvaluje. „Nejvíce jsme rádi za to, že jsme dostali naprostou svobodu a mohli se v rámci make-upu, stylingu i vlasů vyřádit. To se moc často neděje. Val ani Petr se nebáli barev a extravagance, což bylo něco pro nás.“ Jak se zkušené stylistce pracovalo se začínající Valerií? „Je to krásná dáma uvnitř i zvnějšku. Proměny si maximálně užívala a vždy měla poslední slovo v tom, jak bude finální look vypadat. Song, videoklip i Val je na zahraniční úrovni. Vidím v ní obrovský potenciál,“ dodává Davidovič.

Otec Petr Vachler za kamerou a jeho dcera před ní? To nemusí být vůbec idyla. Jak to vidí Valerie, která si zahrála v otcově komedii Doblba! i připravovaném snímku Tajemství a smysl života? „Když jsme natáčeli klip, přišlo za tátou několik lidí a řeklo mu, že je zajímavý, že spolu dokážeme takhle vycházet a spolupracovat. A táta na to: - Jó, vážně, tak jestli to tak vypadá… Ale vždycky to tak není, došlo i na pár rozepří, střetů názorů. Táta mi dává hodně volnosti, je to moje hudba, ale taky do toho musí zasahovat. A jak je to můj táta, tak je těžký brát ho moc vážně. Řekneme si názory a snažíme se to spojit.“

foto: Zdeněk Sokol

Petr Vachler je hračička. Kromě režírování se totiž zapojil i do přípravy kostýmů a celkového looku Valerie, kterou respektoval v jejich přáních. Šel ale i do takových detailů, jako byl třeba výběr módního doplňku do vlasů. Místo činu - Make-Up Institute Praha. Svědek - ředitelka Markéta Davidovič. „Na zkoušce stylingu nám k outfitu pořád něco chybělo. V tom Petr Vachler uviděl na poličce u nás v Institutu malou Eiffelovku, kterou jsme si přivezli z Paříže, a už ji měla Valerie na hlavě. Musím uznat, že to dodalo celkovému looku super štávu.“

Videoklip se natáčel dva dny, dekorace a svícení trvaly tři dny, všemu předcházelo mnoho desítek hodin příprav a diskusí i s kameramanem Jirkou Studničkou. Řešil se ale nejen make-up a styling, výběr extravagantních kostýmů nebo taneční choreografie, ale také stavba bílého pokoje nebo programování systému camera robot. Jediný exemplář unikátního kamerového systému motion control na území České republiky zapůjčila společnost Shotbox, specializující se na tvorbu produktových videí a reklam. Na place zařízení obsluhoval Petr Houdek.

Z natáčení Stupid Doll

„Motion control umí udělat rychlé a přesné pohyby, které nejsou jinou technologií uskutečnitelné. Ve videoklipu jsme měli k dispozici dva druhy – modul na kolejích a kamerového robota, sedm set kilogramů vážící a extrémně rychlé rameno. Je potřeba brát velký zřetel na bezpečnost, protože když někdo nedodrží, co má, rameno se dá do pohybu a prostě člověka sejme. V našem případě byli všichni ukáznění,“ dodává Houdek.

Velký kus práce na finální podobě klipu odvedla i obrazová postprodukce Studia Pokrok. Právě proto, že se natáčelo se systémem motion control, nenajdete ve videu jediný statický záběr. Vše je v pohybu a když bylo třeba něco retušovat, přidávat jednotlivé postavy, triky, nastoupili Ondřej Lev a Tomáš Gaisler s týmem. Pro Gaislera, který se účastnil již příprav před natáčením, byla práce na videoklipu „Stupid Doll“ zajímavá hned z několika důvodů.

foto: Zdeněk Sokol

„Technologicky se na tom vyzkoušela spousta věcí. Pracovali jsme s technikou, ke které se člověk jen tak nedostane. Není běžné se systémem motion control pracovat, takže byla příležitost z něj dostat maximum, což se nám ve spolupráci s Shotboxem povedlo. Mohli jsme si dovolit takzvaně hrát,“ dodává Gaisler. Unikátní camera robot ale nebyl jen poslušný služebník, takže si Gaisler kromě retuší osvěžil i počty. „Mým úkolem ještě před natáčením bylo připravit si osm audiostop s nástupy Valerie (pozn. osm podob Valerie), zvolit rozestupy a správně to načasovat. Kamerové zařízení se totiž rozjede a není možné švenkovat, neptá se. My jsme kamerový systém motion control využívali k natáčení scén u gauče a na molu ve dvou ateliérech, což je unikátní. Technologicky to funguje perfektně, ale neobejde se to bez příprav, protože na placu není čas. Na každý převlek totiž Valerie měla dvě hodiny, natáčeli jsme čtyři holky za den. V momentě, kdy se dotočilo, se šla Val převlékat, nebo fotit do třetího připraveného ateliéru. Nebyl čas na hrdinství. Museli jsme si dobře udělat například značky, kam až má na placu dojít, aby v následném vrstvení všech osmy postav nedošlo k vizuální kolizi.“

Člověku hned dojde, jak složité přípravy musely být například na natáčení proslulého videoklipu režiséra Michela Gondryho „Come Into My World“, v němž je ve finálním záběru slavná australská zpěvačka Kylie Minogue hned pětkrát. Valerie Vachlerová ji spolu s tvůrci videoklipu „Stupid Dool“ na první pokus trumfla hned o další čtveřici postav (hrála sebe a osm vytvořených postav).

Z natáčení Stupid Doll