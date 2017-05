Hackeři drží páté Piráty z Karibiku jako rukojmí a požadují výkupné

16.5.2017 /12:30/

Bylo jen otázkou času, než hackeři zkusí dostat ze studií peníze. Za smolaře jsou nakonec u Disneyho - necelé dva týdny před premiérou hrozí, že jejich očekávané nové pokračování pirátské série s Johnnym Deppem unikne na internet.

Možná si říkáte "filmy přece unikají na internet pořád". To je sice pravda (hlavně v době oscarové sezóny), je ale velmi vzácné, aby se na internet dostal blockbuster před premiérou kdekoli ve světě (a navíc v použitelné kvalitě a ne ripu z kina). Historie pamatuje jen dva takové případy - v roce 2009 unikl workprint prvního Wolverinea s nedokončenými efekty a tři roky zpátky internetem začali nečekaně kolovat Expendables: Postradatelní 3.

Nyní se hackeři dostali k pátým Pirátům z Karibiku a požadují po Disneym nespecifikované ohromné množství peněz v Bitcoinech. Studio se snaží situaci řešit za pomoci FBI a odmítá zaplatit. Zajímavé na tom je, že hackeři nevyhrožují vypuštěním celého filmu, ale jen některých jeho částí.

Znepokojující na téhle situaci je, že jde v krátké době o druhý případ podobného úniku. Pár týdnů zpátky řešil podobný průšvih Netflix, jemuž hackeři ukradli zatím neuvedenou pátou sérii populární show Orange Is the New Black. Netflix také nezaplatil a hackeři následně sérii vypustili online.

Pokud by pátí Piráti z Karibiku skutečně unikli na internet (byť jen některé části), mohlo by to pro studio znamenat obrovské finanční ztráty. Snad se studia poučí a zapracují na zabezpečení, aby se takové věci neděly pravidelně. Ve výsledku by za to platilo nejen studio, ale i samotní diváci.