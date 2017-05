Recenze: Vetřelec: Covenant - Ridley Scott vrací do hry oblíbené monstrum

15.5.2017 /17:00/

Loď Covenant letí k planetě, kterou by měla osídlit. Proto je na její palubě asi tucet členů posádky a několik tisíc zmražených kolonistů. Android Walter (Michael Fassbender) probudí posádku z hibernace (pouze ten tucet, nikoliv kolonisty), neboť došlo k poruše. Záhy je nedaleko objeven záhadný signál, vycházející z planety pozemského typu. Posádka se tam vydává a nachází... Inu, různé věci. A mimo jiné i Vetřelce.

Nemá smysl chodit kolem horké nastavované kaše: Vetřelec: Covenant je Prometheus 2. Jednak jde o přímé pokračování Promethea, a jednak má film velmi podobné plusy a mínusy.

Trailer:

Plusy:

- Skvělá výprava (ale proč má najednou úplně všechno jiný design než v Prometheovi, když uplynulo jen pár let?

. Výborná hudba (Jed Kurzel), která cituje Goldsmithovy motivy z prvního filmu konzistentněji, než samotný první film.

- Podle očekávání kvalitní triky, odpovídající vysokému rozpočtu.

- Občasné zajímavé herecké výkony, především od Fassbendera, který hraje dvě různé role.

- Pár hezky brutálních scén, z nichž bohužel většinu už ukázaly (nebo aspoň naznačily) trailery.

Bohužel ale platí, podobně jako u Promethea, že film neobsahuje téměž žádné tajemno, hrůzu, úzkost, strach z neznáma, a podobné věci, které byly tak skvělé v prvních dvou Vetřelcích.

Parta lidí, kteří prodělali výcvik pro osidlování cizích planet, se prochází po cizí planetě bez skafandrů a pořádných zbraní, aniž by se zajímala o to, jestli v tom vedlejším jezeře nežije něco obrovského masožravého (nežije), nebo jestli ve vzduchu nejsou smrtící patogeny (jsou). Film se odehrává ve světě, ve kterém lidstvo dosud nepoznalo mimozemské civilizace (o osudu Promethea se nic neví), ale když hrdinové objeví nezpochybnitelné stopy pokročilé mimozemské civilizace, jsou z toho rozrušeni celkem asi dvě sekundy...

Členů posádky je hodně, takže nám většina z nich není pořádně představena a když posléze začne vyvražďování, někteří nám zůstanou nepředstaveni až do své smrti. Definice postav se omezují na "ten je věřící", "ta je sexy", "ten je legrační", "ten je gay". A to vyvražďování, i když je správně brutální a slizké, je spíše slasherové vyvražďování, jako něco z Pátku třináctého...

Na planetě, kde se většina filmu odehrává, totiž žije android David z Promethea, což Fassbenderovi umožňuje předvést pár zajímavých dialogů sám se sebou. A skoro to vypadá, že tvůrce filmů mnohem více zajímá, co cítí android a jestli je schopen lásky, než nějací Vetřelci. Mimochodem, Vetřelec je ve filmu jen jeden, a až na konci. Mohla to být hezká tečka, kdyby jeho nejlepší scény nebyly prozrazeny v trailerech. Většinu zabíjení ve filmu mají na svědomí neomorfové (ta věc z konce Promethea), nikoliv xenomorfové.

Kdybych bral oba filmy naprosto nezávisle, pravděpodobně bych musel uznat, že Vetřelec: Covenant je o trochu lepší, než Prometheus. Pokud je ale beru jako dva na sebe navazující díly série, jsem nucen konstatovat, že se tento filmový seriál nebezpečně blíží k tomu, jak dopadli Terminátoři. Pořád je vidět, že to stálo hodně peněz, pořád jsou v tom citovány různé cool věci ("certain design elements by H. R. Giger"), ale tak nějak se to pořád točí v kruhu a neví to, co dál. A začíná to poněkud zahnívat.

Hodnocení: 70%

P.S: Android se jmenuje Walter, tudíž přerušil abecední posloupnost předchozích androidů ve Vetřelcích: Ash, Bishop, Call, David...

P.P.S: Pokud si myslíte, že se tímto filmem nějak uspokojivě vysvětlí to, co nebylo vysvětleno v Prometheovi, tak se pletete. Viz následující SPOILERY.

SPOILERY SPOILERY SPOILERY!

Planeta, na které hrdinové přistanou, je domovská planeta těch humanoidních mimozemšťanů z Promethea. Dr. Elizabeth Shawová před lety na této planetě přistála spolu s opraveným Davidem v mimozemské lodi. David při přistání vypustil z lodě patogen a zabil všechny obyvatele planety a později i Shawovou.

David strávil léta na planetě genetickým experimentováním, při kterém se mu podařilo "vynalézt" originálního facehuggera a klasického Vetřelce. Všechno to dělal proto, že chtěl stvořit dokonalý organismus. Proto také za pomoci patogenu a Vetřelce vyhladí skoro celou posádku, načež zaujme Walterovo místo a odlétá se zmraženými kolonisty osídlit novou planetu. The End.

Iritující je, že vidíme mrtvé mimozemšťany a zbytky jejich civilizace, ale kromě krátkých flashbacků se o nich nedozvíme vůbec nic a nikoho z hrdinů jejich osud nezajímá. Hlavní motivem filmu se zdá být konflikt dvou androidů a to, co si oba myslí o lidstvu a lásce. Což není blbý nápad, ale nečekal bych to ve filmu, který se jmenuje Vetřelec: Něco.