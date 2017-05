Contra: Klasická videoherní střílečka míří do kin!

14.5.2017 /16:30/

Videoherní klasika Contra z roku 1987 dobila svět koncem osmdesátých let. Napřed vyšla automaty Arcade, poté se stala masově populární na konzoli NES.

Ani v našich končinách není Contra pařanům neznámá. Buď jsme ji hrávali na automatech (obvykle byly na plavečácích) nebo na laciných konzolích, které se prodávaly na kdysi velmi populárních vietnamských tržnicích.

Contra bodovola jednoduchou, ale návykovou hratelností "běží se zleva doprava a vše, co se hýbe, je nepřítel" a především hrou dvou hráčů. Příběh byl následující: dva speciálně vycvičení agenti jsou vysláni na malý ostrov kdesi poblíž Nového Zélandu, aby zničili nepřátelskou teroristickou organizaci ovládanou vetřelci. Je až s podivem, že adaptace nevznikla již dávno.

Nepůjde nicméně o film Hollywoodu. Snímek natočí čínská produkce a vycházet bude z děje první hry (který bude upraven pro čínské publikum). Do kin by měl přijít v roce 2019, těžko ale říct, zda i do Evropy. V Číně v posledních letech rádi angažují do filmů hollywoodské hvězdy, aby filmu zvedli kredit v celém světě, tak třeba to bude i případ filmové Contry.

A nakonec první teaser s logem, které nápadně připomíná Expendables.