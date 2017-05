O čem bude 3. řada seriálu Twin Peaks? Nikdo netuší

14.5.2017 /11:00/

Seriál Městečko Twin Peaks byl v době svého uvedení něco jako zjevení, takový malý zázrak. Troufnu si tvrdit a jistě nebudu sám, že svým postmoderním pojetím výrazně předběhl dobu, a to mimo jiné i faktem, že se jednalo o dílo určené pro televizní médium.

V době, kdy u nás semknuté rodiny byly ještě plné čerstvých zážitků ze seriálů finální fáze komunismu (například 22 dílní Rodáci nebo 11 dílní Chlapci a chlapi) nebo dodnes opakovaného a vcelku žánrově zdařilého koprodukčního megaprojektu Dobrodružství kriminalistiky, na druhé straně oceánu David Lynch společně s Markem Frostem chystali seriál, který vedle zmíněných děl musel působit jako přednáška Steva Jobse na konferenci výrobců dřevěných počítadel.

Příběh vyšetřování vraždy Laury Palmerové, které vede agent FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan), charismatický mladý muž se slabostí pro třešňové koláče a tibetský buddhismus, se dočkal ve dvou řadách celkem 30 dílů. Těžko říct, zda televizní stanice ABC, kde se seriál vysílal, očekávala zrod skutečného kultu (spíš ne, řekl bych podle toho, jak moc házela Lynchovi klacky pod nohy).

Každopádně v Městečku Twin Peaks se náhle netradičně až bizarně spřádala klasická melodramata s podivnou mystikou, a vůbec celý seriál působil dojmem, který by se dal přirovnat k napadení známého a všemi užívaného programu podivným virem, kde vše vypadá známě, ale čím hlouběji do příběhu pronikáte, tím více „sovy nejsou tím, čím se zdají být“. A co bylo ještě víc zarážející, lidem se to zatraceně líbilo. Na půdu televizní zábavy náhle vstoupil tvůrce, který tvořil nikoli pouze vědomě, ale i podvědomě, nikoli pouze podle známých šablon a očekávání diváků, ale podle vlastní představy o příběhu, kde se vizualizuje realita společně s intuitivními vizemi.

V posledním dílu druhé série se zmíněný vyšetřovatel ocitne v tzv. Červeném pokoji (mimochodem jde o jeden z nejmagičtějších a současně nejtísnivějších prostorů, které kdy v televizi vznikly). A zavražděná Laura Palmerová tam agentu Cooperovi zašeptá, že se za 25 let znovu uvidí. Před odvysíláním premiérového dílu třetí série se dá říct, že to Laura trefila málem přesně.

Takže o čem třetí řada bude? Ti, kdo neviděli první dvě, nechť raději tento odstavec vynechají. V poslední epizodě druhé řady se zlovolná a démonická postava parazitického Boba, který je schopen vstoupit do lidské schránky a manipulovat jí, dostane i do těla agenta Coopera. Tímto hrůzyplným koncem, kdy se Cooper ďábelsky rozesměje před zrcadlem, vystrašil David Lynch všechny diváky a ponechal televiznímu světu zdroj budoucí inspirace i postupně narůstajícímu kultu.

Co vlastně o blížící se třetí sérii víme? Informace o ději unikají asi jako vzduch z hermeticky uzavřené místnosti. Ví se, že nápad oživit opět městečko Twin Peaks vzešel z hlavy spoluautora původního námětu Marka Frosta. Ten v roce 2010 oslovil Davida Lynche, zda by neměl chuť navázat na do jisté míry uzavřený příběh hrdinů seriálu. Lynch odpověděl, že není proti, pokud budou mít dostatečně nosný příběh. A oba na něm pak v naprosté tajnosti pracovali dva roky. Když jim hereckou účast na projektu bez váhání odsouhlasil Kyle MacLachnan a stanice Showtime už strkala smlouvy k podpisu, vše vonělo příslibem jednoho z největších sequelů v dějinách televizních seriálů. Lynch pak ovšem radost zchladil svým náhlým zřeknutím se vlastní účasti na projektu z důvodu nevyhovujících podmínek ze strany producentů.

Vzedmula se vlna podpory ze strany všech hereckých hvězd spojených s Twin Peaks. A to jistě hrálo svou roli, když nakonec k dohodě došlo a Showtime navýšil původní představu o devíti epizodách na osmnáctidílnou sérii. David Lynch tentokrát režíroval každou epizodu a opakovaně o seriálu mluvil jako o natáčení jednoho velkého filmu. V lednu na panelu Asociace televizních kritiků prozradil, že v novém příběhu bude hrát klíčovou roli posledních sedm dní Laury Palmerové. Ne že by se asi děj třetí série v tu dobu odehrával (na to jsou protagonisté moc staří), ale režisér zřejmě odkazuje na určité aspekty příběhu, které s novým dějem budou úzce souviset. Takže holoto, honem oprašte DVD s celovečerním filmem Twin Peaks: Ohni se mnou pojď!, protože právě ten se odehrává v posledních sedmi dnech středoškolačky Laury Palmerové.

Vzhledem k tomu, že je jisté, že agent Cooper v seriálu bude mít i nadále své místo, zůstává otázkou, jak se tvůrci vyrovnali s jeho stigmatizací z finále druhé série. Jaký bude Dale Cooper po 25 letech? Je známo, že on jediný z rozsáhlého hereckého ansámblu měl možnost si přečíst kompletní scénář k celé sérii (ostatní herci pouze části související s jejich postavou). A nic moc neprozradil ani minutový teaser.

Z herců, které známe z prvních dvou sérií, se objeví kromě Kyle MacLachlana i sám David Lynch, opět jako šéf FBI Gordon Cole, dále Sheryl Lee, Ray Wise, Sherilyn Fenn, Dana Ashbrook, Madchen Amick, Peggy Lipton, James Marshall nebo David Duchovny. Chybět naopak bude Lara Flynn Boyle, Joan Chen nebo Frank Silva, který hrál démonického Boba a zemřel v roce 1995.

Speciální agent FBI Albert ztvárněný Miguelem Ferrerem stačil své scény natočit, než také předčasně zemřel letos v lednu. Michaela Ontkeana v pozici šerifa městečka Harryho Trumana nahradí Robert Foster. Herecké obsazení navíc přivítalo i hvězdy z Lynchových celovečerních filmů – za všechny jmenujme Naomi Watts (Mulholland Drive), Lauru Dern (Modrý samet, Zběsilost v srdci, Inland Empire) nebo Balthazara Gettyho (Ztracená dálnice). Mimo ně jsou na seznamu i hvězdy jako Tim Roth nebo Ashley Judd.

Brzy se i na našich pultech objeví překlad knihy Marka Frosta „Tajná historie Twin Peaks“, což je jakási kronika složená z dokumentů a svědectví, podávajících alespoň částečný obraz rozsáhlé mozaiky událostí spojených s událostmi v městečku. Ani z ní ale nelze vystopovat, o čem seriál, který stanice Showtime odpálí v neděli 21. května , vlastně bude. Novinářům se neposkytl ani jeden díl, ba dokonce ani synopse.

A tady se už ocitáme na poli čisté spekulace. Vzhledem k tomu, že stanice tentokrát dala Davidu Lynchovi zcela volnou ruku, lze očekávat prakticky cokoli. Je možné, že půjde o jakýsi mix propojující události před vraždou i po jejím vyšetřování. Je možné, že Lynch s Frostem připravili něco úplně jiného – například příběh viděný očima již démonů prostého agenta Dalea Coopera. Momentálně skutečně nikdo nemůže s jistotou říci, co se bude osmnáct večerů odehrávat. A o to víc se samozřejmě těšíme. Jako skálopevný fanoušek tvorby Davida Lynche se odvážím tvrdit, že v nejhorším případě můžeme být překvapení.