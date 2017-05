Skončilo natáčení filmu o Miladě Horákové. Do českých kin vstoupí 2. listopadu

13.5.2017 /10:00/

Poslední klapka snímku Milada (2017) režiséra, scenáristy a producenta Davida Mrnky padla 7. května v Praze po 31 natáčecích dnech. V současné době se rozbíhají práce ve střižně, film čeká dabing do češtiny z původní anglické verze. Slavnostní premiéra je ohlášena na 31. října, s nasazením do kinodistribuce se počítá 2. listopadu letošního roku.

Štáb ještě před koncem natáčení zamířil na Šumavu, kde se 2. a 3. května točily scény s rodinou Horákových z let 1940 a 1949. Dále šestidenní dotáčky pokračovaly na Sázavě a poslední tři dny v Praze, kde vznikaly chybějící záběry z různých období. Například 6. května se před hlavním vchodem do budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě před kamerami odehrála jedna z úvodních scén filmu, situovaná do roku 1935, kdy Bohuslav Horák pracoval pro Radiožurnál a Milada byla právničkou v Úřadu sociálních věcí na pražském magistrátu.

„Díky velmi talentovanému štábu a hereckému obsazení jsem si moji první režisérskou zkušenost nesmírně užil. Přítomnost dcery Milady Horákové během natáčení tento pocit ještě umocnila a potvrdila smysluplnost našeho záměru. Jsem vděčný všem, kteří do filmu vložili mnoho obětavé práce a úsilí, a doufám, že tento příběh při svém uvedení koncem letošního roku bude rezonovat v divácích po celém světě,“ říká David Mrnka.

Miladu Horákovou, ženu, která se stala symbolem odvážného boje za svobodu, ztvárnila izraelská hvězda se slovenskými kořeny Ayelet Zurer, jejího manžela Bohuslava si zahrál americký herec Robert Gant. Součástí mezinárodního obsazení jsou Aňa Geislerová, Vica Kerekes, Ivana Chýlková, Vladimír Javorský, Alena Mihulová, Tatjana Medvecká a další. V menší roli se objeví i Jan Přeučil, jehož otec byl souzen ve stejném procesu jako Milada Horáková.

David Mrnka film Milada připravoval deset let, spolupracoval nejen s historiky, ale i s jedinou dcerou Horákových Janou Kánskou, která se na natáčení přiletěla podívat z Washingtonu. Jana Kánská tvůrcům zpřístupnila dosud nezveřejněné podklady a materiály - osobní dopisy, rodinné fotografie nebo paměti svého otce. Na plátna kin se tak vůbec poprvé dostane dramatický osud Milady Horákové, který ve své době otřásl světem. Scénář Davida Mrnky není založen na popisu tehdejší politické situace v Československu, ale bez zbytečného patosu vypráví osobní příběh hlavní protagonistky. Zaznamenává Miladiny ambice i pochybnosti, rozpolcenost mezi povinnostmi k vlasti a rodině, odhodlání žít v souladu se svým přesvědčením.

Kameramanem filmu Milada je Martin Štrba, architektem Milan Býček, kostýmní výtvarnicí Simona Rybáková, autorem hudby Aleš Březina. Koproducentem je společnost Seznam.cz, distributorem Bohemia Motion Pictures. Na financování náročného koprodukčního projektu se podílí globální videotéka Netflix, která zakoupila práva na streamování po celém světě a snímek zařadí do své nabídky.