12.5.2017 /13:00/

Pokračování Na hraně zítřka má oficiální název a hvězdy na palubě

Okolo názvu sci-fi Na hraně zítřka vládl poměrně slušný zmatek. Původně se film jmenoval All You Need is Kill, poté přišlo ke slovu Edge of Tomorrow (tedy i u nás využitý název Na hraně zítřka). Jenže tím příběh názvu filmu nekončí.

Studio jakoby netušilo, jak chce film divákům prodat a tak nějakou dobu používalo i název Live Die Repeat (tak snímek vyšel v Americe i na videu). Očividně si ho studio oblíbilo, neboť dvojka půjde do kin pod názvem Live Die Repeat and Repeat. Nám to upřímně může být jedno, neboť český distributor na 99% zůstane u prostého názvu Na hraně zítřka 2. Americký název potvrdil sám režisér Doug Liman, který natočil jedničku a zůstane i u druhého dílu. Stejně tak se podle očekávání vrací Tom Cruise. Dobré je, že studio přemluvilo i Emily Blunt (ta chvíli váhala s tím, že by si ráda od akčních věcí odpočinula). A kdy se začne točit? Až se podaří sladit diáře všech klíčových stran. Osobně bychom to viděli na příští rok.