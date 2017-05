Ve věku 93 let zemřel britský herec Geoffrey Bayldon

12.5.2017 /10:50/

Bayldon zemřel ve středu 10. května na respirační potíže a veřejnost o tom informoval spolek jeho fanoušků. Sympatický britský herec za svou téměř 60 letou hereckou kariéru ztvárnil přes 120 filmových, televizních a seriálových rolí. Tuzemští diváci si Bayldona mohou pamatovat coby Čáryfuka ze stejnojmenné pohádkové série, jejíž popularita široce překročila hranice Britských ostrovů.

Albert Geoffrey Bayldon se narodil 7. února roku 1924 v anglickém Leedsu. Vystudoval architekturu a vedle toho se coby amatér věnoval divadlu. Později to dotáhl k účinkování v adaptacích Shakespearových her a dostal se též do televize a k filmu.

Geoffrey Bayldon v seriálu Čáryfuk

Dvakrát byl Bayldon osloven, aby ztvárnil prvního Pána času v kultovním seriálu Doctor Who. Netušil, jakým fenoménem se dílo později stane, a roli odmítl. Díky čemuž se paradoxně proslavil jinde, v pohádkové sérii Čáryfuk, která proslula v Británii i u nás. Dle vlastních slov Bayldon zmařeného angažmá v seriálu Doctor Who litoval, a objevil se ve třech jeho dílech z roku 1979 jako astrolog Organon.

Geoffrey Bayldon v seriálu Doctor Who

Za svou bohatou profesní kariéru Bayldon ztvárnil přes 120 rolí. Kromě Čáryfuka, který ho proslavil, se objevil v dalších známých filmech - Král Krysa (1965), Casino Royale (1967) nebo Růžový panter znovu zasahuje (1976).