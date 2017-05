Judge Dredd: Mega-City One - Zákon míří do televize!

11.5.2017 /17:00/

Již nějakou dobu se mluví o tom, že by se stanice Netflix mohla domluvit s lidmi, kteří stojí za výborným Dreddem z roku 2012 s Karlem Urbanem a společně by na povedený (ale komerčně bohužel neúspěšný) film navázali seriálem.

Nakonec je všechno trochu jinak. Pod produkčním dohledem lidí, kteří dělali na zmíněném Dreddovi, hraný seriál skutečně vznikne. Ponese název Judge Dredd: Mega City One, bohužel však nebude pro Netflix a v tuhle chvíli to ani nevypadá, že by autoři počítali s návrat Karla Urbana do ikonické role.

Není navíc jisté, zda se v seriálu samotný Dredd objeví. První zprávy mluví o skupině postav, které jsou (podle očekávání) soudci, porotou i katy, a jejich úkolem je vypořádat se zločinem 22. století. Samotný Dredd ale zmíněn není. Na druhou stranu by bylo divné točit seriál bez něj. A třeba i toho Urbana nakonec producenti zaháčkují. Minimálně jim nahrává to, že herec má k postavě velmi kladný vztah a nejednou projevil zájem o návrat.

Ať to dopadne jakkoli, seriál jde oficiálně do výroby. A nakonec ještě plakát: