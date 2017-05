Zemřel herec Michael Parks, oblíbenec režisérů Quentina Tarantina a Kevina Smithe

11.5.2017 /09:00/

Přestože strávil Michael Parks u filmu téměř půl století a zahrál si ve více jako stovce filmů či seriálů, jeho jméno znají hlavně fanoušci tarantinovek.

Mezi jeho první větší role patřil koncem 60. let seriál Then Came Bronson, v němž jako potulný motorkář hledal smysl života. Kultovní režisér David Lynch si jej začátkem 90. let vybral do seriálu Twin Peaks, kde si zahrál postavu mladého zločince Jeana Renaulta. Nečekaný kultovní status mu přinesla role policejního šerifa Earla McGrawa, kterého stvořil Quentin Tarantino pro upírský snímek Od soumraku do úsvitu. Byla sice malá, ale fanoušci si ji okamžitě oblíbili. Postavu si následně zopakoval i ve filmech Kill Bill 1 a 2, Grindhouse - Planeta teror a Grindhouse - Auto zabiják.

V posledních letech spolupracoval s režisérem Kevinem Smithem, pod nímž si zahrál ve filmech Krvavý stát a Mroží muž. Měl se objevit i ve Smithově filmu Yoga Hosers, ale jeho zdravotní potíže to dle Smithe neumožnily.

Vyjma herectví se věnoval i zpěvu. Pro seriál Then Came Bronson nazpíval několik populárních písní, které obsadily přední místa amerických hitparád. Později dokonce vydal několik alb. Zemřel ve věku 77 let. Podle agentury AP o tom ve středu informovala jeho agentka. Příčinu úmrtí nezveřejnila.