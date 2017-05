Hellboy se konečně vrátí do kin. Bohužel jinak, než by si fanoušci přáli.

9.5.2017 /16:00/

V Hollywoodu léta krouží okolo dalšího Hellboye a nemají se k tomu, aby ho natočili. Režisér Guillermo del Toro má zájem, herec Ron Perlman má zájem, fanoušci po finále trilogie léta volají a přesto se nic neděje.

A bohužel se status nemění. Del Toro na začátku roku na svém Twitteru uvedl: "Mluvil jsem se všemi stranami. Musím oznámit, že sequel na 100% nebude. A to je finální slovo." Nic se nezměnilo. Hellboy 3 nebude.

Místo něho se rozhodli udělat v Hollywoodu to, co dělají nejraději - vznikne úplně nová adaptace, která bude předchozí filmy ignorovat. Zatím není jisté, kdo ji natočí, hlavní roli oblíbeného pekelníka by měl každopádně hrát David Harbour. Toho poznají především fanoušci seriálu Stranger Things, v němž ztvárnil detektiva Hoppera (což sám herec potvrdil na svém Twitteru).

Upřímně je mi z té zprávy docela těžko. Všeobecně se ví, jak moc chtěl del Toro svou trilogii dokončit a Perlman mu vždy šel na ruku. Je obrovská škoda, že to studio vidí jinak. To ale samozřejmě neznamená, že by se nová adaptace nemohla povést. Snad jí dostane do ruky schopný režisér.