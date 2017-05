Svět Hry o trůny může rozšířit až čtveřice seriálů!

10.5.2017 /15:00/

Stanice HBO zadala 4 tvůrčím skupinám práci, která bude líbit všem milovníkům seriálu Hra o trůny. Jejich úkolem je totiž vytvořit scénář k dalšímu seriálu ze světa Písně ledu a ohně. A co víc, seriál by nemusel být jen jeden...

Záleží na tom, jaké nápady se budou HBO líbit a jaký projekt dostane nakonec zelenou. Jisté je v tuto dobu jen to, že HBO spin-off chce a že má z čeho vybírat. Svět, který George R. R. Martin se svých knihách vytvořil, je skutečně rozsáhlý a materiálu na zpracování mají filmaři více než dost.

Hra o trůny skončí osmou sérií, kterou se uzavřou osudy oblíbených i nenáviděných postav v čele s Daenerys, Carsei, Johnem Snowem nebo Aryou Strakovou. Ještě předtím ale čeká na diváky sedmá sedmidílná série, jež odstartuje 16. července. Hra o trůny slaví po celou dobu svého vysílání obrovský úspěch a tak se nelze divit tomu, že v ní HBO chce pokračovat.

Jelikož je vše v samém počátku, nevíme víc. To, zda by se mohly vrátit nějaké postavy nebo zda půjde o prequel či sequel se jistě dozvíme, jakmile to budou vědět v HBO. Zde je seznam těch, kteří na scénářích pracují:

Max Borenstein (Godzilla, Kong: Ostrov lebek)

Jane Goldman (Kick-Ass, X-Men: První třída, Kingsman: Tajná služba)

Brian Helgeland (L. A. Přísně tajné, Příběh rytíře, Robin Hood)

Carly Wray (Constantine, The Leftovers)

George R. R. Martin